Angela Merkel descarta los coronabonos: "No están dentro de los tratados de la UE"

La canciller alemana, Angela Merkel, instó este lunes a buscar mecanismos comunitarios para ayudar a los países de la UE más afectados por la pandemia de coronavirus dentro de los actuales tratados, descartando así implícitamente opciones como los coronabonos.

Merkel indicó en rueda de prensa, al ser interrogada al respecto, que cualquier solución que "no esté dentro de los tratados" implicaría la elaboración de un nuevo texto comunitario que llevaría "dos o tres años", cuando las ayudas se precisan de manera inmediata.

La canciller agregó que podía imaginarse nuevos instrumentos comunitarios de ayuda financiera a los socios más afectados por la Covid-19 y apuntó a las posibilidades del próximo presupuesto europeo. Destacó que la pandemia ha sido un choque exógeno, "no resultado de carencias en la política económica", y a la que los socios han llegado por "deudas" previas.

La canciller subrayó que "Alemania quiere ser y será solidaria" en estos momentos de crisis. "Así nos comportaremos. Me duele casi tener que repetirlo", agregó. "Mi máxima siempre es que a la larga a Alemania no le irá bien si a Europa no le va bien. Es el lema de la solidaridad, pero también del propio interés", afirmó.

Previamente, el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, ya había reiterado la posición de Berlín en este asunto en un encuentro rutinario con medios de comunicación. "Nuestra posición no ha cambiado. En muchos análisis se han mostrado las dificultades jurídicas de los eurobonos y otra vez podemos remitir a ello", dijo.

Tanto Seibert como el portavoz de Finanzas, Dennis Kohlberg, aseguraron que Alemania tendrá un papel "constructivo" en la búsqueda de una solución a partir de las propuestas de los ministros de Finanzas y en el marco del presupuesto de la UE.

"Alemania está dispuesta a desempeñar un papel constructivo, queremos dar una respuesta solidaria a esta crisis. Los ministros de Finanzas han hecho una serie de propuestas que hay que llevar a la práctica", dijo Kohlberg.

Seibert se negó a comentar la propuesta española de crear un fondo de deuda perpetua de 1,2 billones de euros para otorgar subvenciones a los estados más afectados. "No creo que como portavoz del Gobierno alemán me corresponda comentar propuestas individuales a pocos días de la videoconferencia de los jefes de Gobierno", dijo.