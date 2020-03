Italia registra un récord de pacientes curados en un día y una fuerte caída de contagios

Italia ha registrado este lunes una fuerte caída en la cifra de nuevos casos de contagio por coronavirus, así como una cifra récord en el número de pacientes recuperados desde que se declaró la pandemia, si bien se han sumado otros 812 fallecidos.

Según los datos ofrecidos por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, en las últimas 24 horas se han registrado 1.648 nuevos casos, lo que eleva la cifra total hasta los 101.739, superando así el umbral de los 100.000. El dato es casi la mitad del registrado el domingo, con 3.815 nuevos contagios, y confirma la tendencia a la baja que se inició hace una semana, tras un ligero repunte el jueves.

En lo que se refiere a la cifra de fallecidos, va en la línea de las registradas en los últimos días y eleva el total a 11.591. Actualmente hay 43.752 contagiados en cuarentena en sus casas, 27.795 hospitalizados y 3.981 en cuidados intensivos, un dato este último que solo ha aumentado en 75 personas en los últimos días. En este sentido, el presidente del Consejo Superior de Salud (CSS), Franco Locatelli, ha destacado que "el número de quienes tienen que ser hospitalizados en la UCI no es tan alto como la semana pasada".

Por otra parte, Borrelli ha puesto el acento en que 1.590 personas han recibido el alta tras haber superado la enfermedad, lo que constituye una cifra récord desde que se declaró el brote en el país y eleva a 14.620 los pacientes que se han curado.

Tanto Borrelli como Locatelli se han mostrado cautos en cuanto a la "lectura" de estos datos y han insistido en la necesidad de no "bajar la guardia" y respetar de forma estricta las medidas restrictivas adoptadas aunque suponga seguir haciendo "sacrificios". Además, el presidente del CSS ha preferido no hacer pronósticos sobre cuándo se alcanzará el "pico", insistiendo en que lo importante es que la presión sobre las UCI parece estarse relajando poco a poco.



Mejora la situación en Lombardía

Aunque Lombardía sigue siendo la región más afectada, los datos que llegan desde ella también son positivos. Según el consejero de Bienestar, en las últimas 24 horas ha habido 458 fallecidos y 1.154 contagios lo que eleva el total a 6.818 y 42.161 respectivamente.

"Los datos confirman que en casi toda la región hay una reducción de los contagios y de las llegadas a emergencias, lo cual es una buena señal", ha destacado, subrayando que otros 1.082 pacientes han recibido el alta, hasta un total de 10.337, mientras que solo ha habido dos pacientes más ingresados en cuidados intensivos.

Previamente, el presidente de Lombardía, Attilio Fontana, se ha mostrado esperanzado con los últimos datos en la región, pero ha insistido en "mantener la firmeza respecto a las obligaciones que debemos respetar". "Las indicaciones que me llegan son que seguimos por el buen camino", ha explicado a la prensa en su encuentro diario de esta mañana.

"Se está manteniendo esa especie de línea que ya no sube pero que todavía no baja, pero no se está avanzando en la progresión y eso es un aspecto positivo que vemos con gran interés y esperanza", ha reconocido Fontana, insistiendo una vez más en que no se puede "bajar la guardia". Además, se ha mostrado partidario de mantener las actuales medidas restrictivas hasta mediados de abril para consolidar lo logrado.

Por su parte, el presidente de Véneto, Luca Zaia, ha puesto en valor que las medidas adoptadas, como el confinamiento, han demostrado que "han funcionado y ayudado a ralentizar la velocidad de contagio". Por ello, tras subrayar que esta semana será "crucial", ha adelantado que prevé prolongar "por unos días" las restricciones dado que se prevé que "el pico sea para el 15 de abril".

Zaia ha indicado que ya está pensando en el día después al fin de la emergencia y ha recalcado que "la vuelta a la normalidad será gradual" ya que, ha lamentado, este lunes se ha constatado un caso de nuevo contagio de una persona que ya había superado la enfermedad.