Bernie Sanders se impone en Nevada y se consolida como favorito

El senador Bernie Sanders, candidato del ala izquierda del Partido Demócrata, ha derrotado con claridad a sus rivales por la candidatura presidencial en los caucus del estado de Nevada tras lograr un 46,6% del apoyo, muy por delante del 19,2% de Joe Biden.



Por detrás quedan Pete Buttigieg (15,4%), Elizabeth Warren (10,3%) y Amy Klobuchar (4,5%), según los datos publicados por el portal Politico, lo que deja a Sanders en una posición privilegiada para encarar el resto de la carrera de las primarias tras demostrar su capacidad para aunar a una diversidad de votantes.



En particular destaca el tirón de Sanders entre los jóvenes y los latinoamericanos, lo que supone aproximadamente un tercio del electorado en el estado de Las Vegas. Igualmente se ha impuesto en los caucus del centro de la ciudad de Las Vegas, lo que demostraría su capacidad de sumar a sindicalistas.



"En Nevada hemos forjado una coalición multigeneracional y multirracial que funciona no solo en Nevada, sino que va a arrasar este país entero", ha afirmado Sanders durante un acto con simpatizantes en San Antonio.



Looks like Crazy Bernie is doing well in the Great State of Nevada. Biden & the rest look weak, & no way Mini Mike can restart his campaign after the worst debate performance in the history of Presidential Debates. Congratulations Bernie, & don't let them take it away from you!