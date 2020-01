Trump carga contra el "apocalipsis" climático y se suma a plantar un billón de árboles

A pocas horas de que el proceso para su destitución ('impeachment') se ponga en marcha en el Senado, en Washington, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha pronunciando un extenso dicurso ante la élite politica y empresarial reunida en el Foro Económico de Davos (Suiza) en el que ha defendido el éxito de su gestión económica para el empleo y la inversión.



Además, Trump ha vuelto a practicar el "negacionismo" de la emergencia climática -pese a que el Foro lo ha identificado como la principal amenaza para la economía a medio plazo-, se ha apuntado a la inicitatia de Davos para plantar un billón de nuevos árboles en el mundo y ha cargado contra los discursos catastrofista. Todo en ello en un discurso que ha sido seguido por la activista sueca Greta Thunberg.



Heading to Davos, Switzerland, to meet with World and Business Leaders and bring Good Policy and additional Hundreds of Billions of Dollars back to the United States of America! We are now NUMBER ONE in the Universe, by FAR!!