Bolsonaro perdió la memoria tras su caída en el palacio

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue dado de alta del hospital el martes tras recuperarse de una caída en el palacio presidencial que afectó su memoria.

Bolsonaro, de 64 años de edad, salió del Hospital de las Fuerzas Armadas, en Brasilia, después de unas diez horas bajo observación, según un comunicado de la presidencia.

El líder brasileño perdió temporalmente la memoria tras la caída pero luego la recuperó, dijo en una entrevista televisada a Band TV el martes.

"No sabía, por ejemplo, lo que había hecho durante el día, ayer", dijo Bolsonaro. "Me caí de espaldas. Me resbalé hacia adelante y caí de espaldas. Perdí la memoria, pero gracias a Dios, todo está bien".

El presidente fue trasladado de urgencia al hospital poco después de las 9 p.m., hora local del lunes, después de caer en el baño del palacio presidencial. No se encontraron lesiones durante un escáner cerebral y los médicos recomendaron que descansara en casa tras el alta, según la presidencia.

Bolsonaro ganó las elecciones el año pasado. Ha sido hospitalizado varias veces desde que fue apuñalado durante la campaña electoral en septiembre de 2018, principalmente por problemas relacionados con el ataque. Los médicos descartaron un cáncer de piel en una evaluación dermatológica de Bolsonaro a principios de este mes