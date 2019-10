Boris Johnson: "No más retrasos, vamos a concluir el Brexit el 31 de octubre"

El primer ministro británico, Boris Johnson, pide a Bruselas que "aproveche las oportunidades" que presenta su nueva propuesta para sacar al Reino Unido de la Unión Europea (UE), al tiempo que reitera que habrá Brexit en la fecha prevista, con o sin un acuerdo.

En un artículo escrito para el dominical Sun on Sunday, Johnson pide flexibilidad a sus socios comunitarios para que acepten su plan de salida, al que describe como un "compromiso práctico" con el que el Reino Unido "cede terreno donde es necesario".

Por ello, dice que está listo para "dar el salto" y abandonar la UE el próximo 31 de octubre, aunque está por ver, agrega, si Bruselas "nos dirá alegremente adiós" con un divorcio negociado.

"Si queremos salir con un acuerdo, ahora necesitamos que la UE de el salto desde su lado, demostrando su propia disposición para lograr un pacto que tenga el apoyo el Parlamento del Reino Unido", señala el "premier" conservador.

Johnson recuerda que el acuerdo de salida firmado con Bruselas en diciembre por su antecesora, Theresa May, abrió "una brecha enorme en el corazón" de Westminster y fue rechazado por su miembros por su oposición, principalmente, a la controvertida salvaguarda fronteriza, pensada para evitar una barrera dura entre las dos Irlandas.

Por contra, asegura que su plan de ruptura, enviado la pasada semana a los negociadores comunitarios, ha generado "reacciones positivas en todo el Parlamento" y entiende que, si la UE acepta "la mano tendida" por Londres, los Comunes también darán su visto bueno a su propuesta.

"Nos vamos dentro de 25 días. Podemos hacerlo con un acuerdo si la UE está dispuesta. Pero no debe hacerse ilusiones ni equivocarse. No habrá más vacilaciones. No más retrasos. Vamos a concluir el Brexit el 31 de octubre", reitera Johnson.

Londres y Bruselas reanudarán sus contactos el lunes, pero la UE ha advertido de que, de momento, el plan de Johnson, que prevé sustituir la citada salvaguarda fronteriza con arreglos alternativos, el principal escollo en este divorcio, no "sienta las bases" para alcanzar un pacto legalmente vinculante.

A pesar del pesimismo y confusión reinantes, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha asegurado que aún se puede lograr un acuerdo en "las próximas dos semanas", durante la cumbre europea que se celebrará los días 17 y 18 de octubre.

No obstante, coincide con sus socios comunitarios en que la actual oferta de su colega británico se queda corta y no permite que las partes desarrollen unas "negociaciones serias".

En este contexto, Johnson sigue enviando mensajes contradictorios, pues su Gobierno confirmó el viernes durante una vista en un tribunal escocés que pedirá a la UE una extensión del plazo de salida previsto, si para el 19 de octubre no ha conseguido negociar un acuerdo de retirada, tal y como le obliga la legislación británica.

Al mismo tiempo, sigue insistiendo en que romperá con el bloque en la fecha límite del 31 de octubre, ya sea de manera ordenada o con un Brexit salvaje.