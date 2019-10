La aparición de un segundo informante estrecha el cerco demócrata sobre Trump

Un segundo agente de la inteligencia de EE.UU. quiere ofrecer al Congreso información de primera mano sobre las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, a Ucrania, lo que podría reforzar la investigación de los demócratas para abrir un juicio político contra el mandatario.



Marz Zaid, el abogado que representa al primer informante, dijo hoy a la cadena ABC que su nuevo cliente también es un agente de la inteligencia estadounidense, aunque no especificó a qué agencia pertenece.



Zaid aseguró que el nuevo denunciante tiene información directa sobre los supuestos intentos de Trump para perjudicar al ex vicepresidente Joe Biden de cara a las elecciones de 2020.



La queja del primer denunciante hizo que, el 24 de septiembre, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunciara el inicio de una investigación para determinar si Trump debía ser sometido a un juicio político por sus presiones a Ucrania.



En Twitter, el letrado Andrew Bakaj, que también representa al primer agente, explicó que su despacho de abogados está presentando a "múltiples informantes".



El presidente reaccionó rápidamente a la noticia y, en Twitter, afirmó que este nuevo denunciante procede del "estado profundo", un término procedente de una teoría de la conspiración y que usa para designar a un supuesto grupo de burócratas que intenta dañarle.





The first so-called second hand information "Whistleblower" got my phone conversation almost completely wrong, so now word is they are going to the bench and another "Whistleblower" is coming in from the Deep State, also with second hand info. Meet with Shifty. Keep them coming!