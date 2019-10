Trump también presionó al primer ministro australiano

El Gobierno australiano confirmó hoy que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó con su primer ministro, Scott Morrison, para pedirle información vinculada a la investigación sobre la interferencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales del país norteamericano.

Una portavoz del Ejecutivo de Australia confirmó a Efe que la conversación telefónica tuvo lugar, aunque no dio detalles sobre la fecha ni el contenido.

"El Gobierno australiano siempre ha estado dispuesto a ayudar y cooperar con los esfuerzos que ayuden a esclarecer asuntos que son investigados", se limitó a decir la portavoz.

"El primer ministro confirmó esta disposición una vez más en una conversación con el presidente" Trump, agregó.

Según la cadena australiana ABC, la conversación entre Trump y Morrison se produjo antes de la gira que realizó el mandatario australiano a EE.UU., en donde se reunió con el presidente de ese país en Washington y Ohio, el 21 y 22 de septiembre pasado.

El diario The New York Times publicó el lunes que Trump presionó en una reciente llamada telefónica a Morrison para que ayudara al fiscal general de EE.UU., William Barr, en su propósito de desacreditar la investigación abierta sobre la interferencia rusa.

Según dicho rotativo, Trump percibe a Barr como uno de sus principales aliados para desautorizar la investigación de los comicios de 2016 iniciada por el que fuera fiscal especial Robert Mueller, pese a que el Departamento de Justicia debería operar con independencia del Ejecutivo.

El exalto comisionado de Australia en el Reino Unido Alexander Downer, quien habría ayudado a impulsar las investigaciones de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU. sobre la presunta injerencia de Rusia en la campaña electoral estadounidense, dijo hoy a la ABC que no sabe nada de la conversación entre Morrison y Trump. "Me temo que en estos días no es el tipo de cosas de las que tengo conocimiento", recalcó.

Downer se reunió con George Papadopoulos, otrora empleado de la campaña electoral de Trump, para darle cuenta sobre la información rusa dañina para la candidata presidencial Hillary Clinton, entonces rival del hoy mandatario estadounidense.

"Conversé con esta persona y le pasé un elemento de la conversación a los estadounidenses. Eso fue todo", explicó Downer. La información desvelada por Downer dio lugar al inicio de las investigaciones de Mueller.