Un herido grave en los disturbios en Hong Kong

Un manifestante ha resultado herido grave tras ser alcanzado en el pecho por un disparo realizado por agentes antidisturbios de la Policía durante las protestas en Hong Kong, según ha informado el diario local 'South China Morning Post'.



Las imágenes que han difundido los manifestantes en redes sociales muestran a una persona que está siendo atendida en el suelo por personal sanitario de emergencias. Una fuente consultada por el diario local chino ha confirmado que la persona herida ha sido alcanzada por un disparo realizado por los agentes de Policía.



El manifestante que ha sido abatido se encontraba en la calle Hoi Pa, en la zona de Tsuen Wan. Un vídeo que han difundido los manifestantes en Facebook muestra a un joven manifestante que se queja de un fuerte dolor en el pecho por un disparo y que pide que le atiendan los servicios médicos. "Tengo dolor en el pecho, llévenme al hospital", señala el joven manifestante, vestido de negro y protegido con un casco.



Un amigo del manifestante que ha recibido un disparo en el pecho ha contado al periódico 'South China Morning Post' que está ingresado con pronóstico grave en el hospital Princesa Margarita y que está siendo sometido a una operación quirúrgica.







#NOW - Video of riot police in #HongKong, shootung a protestor in the chest with a live ammunition with pistol in the city. #China pic.twitter.com/XkHDEXkT4P