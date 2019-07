"¡Envíenla de vuelta!": los cánticos racistas llegan a un mitin de Trump

Los cánticos racistas del público en el mitin de la noche del miércoles del presidente estadounidense, Donald Trump, contra una congresista musulmana nacida en Somalia, a la que los asistentes instaron a "enviar de vuelta", elevaron este jueves aún más la tensión y las críticas de xenofobia al mandatario.



"¡Envíenla de vuelta! ¡Envíenla de vuelta!", entonaron los seguidores de Trump en el acto de campaña que el gobernante celebró en Greenville (Carolina del Norte), después de que el mandatario cargara contra la legisladora Ilhan Omar, que representa en el Congreso de EE.UU. uno de los distritos de Minesota.



La controversia ha ido creciendo desde que el pasado domingo Trump atacara a un grupo formado por cuatro jóvenes congresistas demócratas, conocido como "La brigada" ("The squad") y que integran la latina Alexandria Ocasio-Cortez, la afroamericana Ayanna Pressley y las musulmanas Rashida Tlaib y la mencionada Omar.



"No aman nuestro país. Están tan enfadadas. Si no les gusta, dejen que se vayan, dejen que se vayan", apuntó el presidente en el acto electoral.



Todas ellas son ciudadanas estadounidenses y tres de ellas nacieron en el país: Ocasio-Cortez en Nueva York, Tlaib en Detroit (Michigan) y Pressley en Chicago.



Omar, por su parte, nació en Mogadiscio (Somalia), pero obtuvo la ciudadanía estadounidense cuando era adolescente, después de llegar como refugiada al país junto a su familia.



La congresista reaccionó desde su cuenta de Twitter, en la que citó un poema de la escritora aforamericana Maya Angelou.







You may shoot me with your words,

You may cut me with your eyes,

You may kill me with your hatefulness,

But still, like air, I'll rise.



-Maya Angelou https://t.co/46jcXSXF0B