EEUU amenaza con más sanciones a Irán

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, amenazó este domingo a Irán con más sanciones por haber roto los límites de enriquecimiento de uranio fijados en el acuerdo nuclear de 2015 y destinados a evitar que Teherán desarrolle una bomba atómica.



En un mensaje en la red social Twitter, Pompeo afirmó que "la última expansión del programa nuclear de Irán llevará a más aislamiento y más sanciones".



"Las naciones deben restaurar el estándar mantenido durante largo tiempo que fijaba que Irán no podía enriquecer (uranio) dentro de su programa nuclear. El régimen de Irán, armado con armas nucleares, representaría un peligro aún mayor para el mundo", manifestó el titular de Exteriores.





