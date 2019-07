Un temblor de magnitud 6,4 sacude el sur de California

Un temblor de magnitud 6,4 en la escala abierta de Richter sacudió este jueves el sur de California y se dejó sentir en zonas del condado de Los Ángeles (EE.UU.), según las primeras estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).



El epicentro del temblor, que se registró a las 10.33 horas locales (17.33 GMT) a una profundidad de 8,7 kilómetros, se situó en los alrededores de Ridgecrest, una localidad situada unos 250 kilómetros al norte de Los Ángeles (EE.UU.).



Numerosos ciudadanos del sur de California aseguraron en las redes sociales haber sentido el temblor.



Los bomberos del condado de San Bernardino, en cuyo territorio se registró el epicentro del seísmo, señalaron en su cuenta oficial de Twitter que no se han registrado heridos, aunque detallaron que algunos edificios y carreteras han sufrido "daños de diverso grado".



Por su parte, las autoridades de Los Ángeles aseguraron no tener constancia de daños materiales o personales de consideración.



"Hasta este momento, no hemos recibido ningún informe de daños o llamadas pidiendo ayuda en la ciudad de Los Ángeles en relación al terremoto", señaló, por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés) en su cuenta oficial de Twitter.





At this time, the LAPD has not received any reports of damage or calls for service within the City of Los Angeles related to the #earthquake. Remember, 911 is only to report emergencies. This was a strong one, and a good reminder to be prepared ? https://t.co/fURDNcMhhQ