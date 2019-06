EEUU responderá con "fuerza grande y abrumadora" a cualquier ataque de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes a Irán de que su país responderá con "una fuerza grande y abrumadora" cualquier ataque contra objetivos estadounidenses, poco después de que su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, tendiera la mano para dialogar.



En un hilo de tuits, el mandatario volvió a elevar el tono hacia los iraníes. "La muy ignorante e insultante declaración de Irán hecha pública hoy solo muestra que no entienden la realidad. Cualquier ataque por parte de Irán contra cualquier estadounidense será respondido con una fuerza grande y abrumadora. En algunas áreas, abrumadora significa erradicación", afirmó Trump en Twitter.



El mandatario recordó que su país no olvida "el uso" por parte de Irán de artefactos explosivos y de bombas antiblindados que, aseguró, "han matado a 2.000 estadounidenses y herido a muchos más", sin ofrecer más precisiones.



Y subrayó que "el liderazgo de Irán no comprende las palabras 'amable' o 'compasión', nunca lo ha hecho. Lamentablemente, lo que entienden es Fuerza y Poder, y EE.UU. es de lejos la Fuerza Militar más poderosa del mundo, con 1,5 billones de dólares invertidos durante los últimos dos años".





