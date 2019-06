Sánchez habla con Merkel, Macron y Tusk antes del debate de cargos de la UE

El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez; la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunieron este jueves con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, antes de la cena en la que los líderes de la UE discuten el reparto institucional comunitario.





Fuentes del Gobierno español confirmaron que, respectivamente, y Tusk han mantenido este encuentro previo al debate que ahora tendrá el Consejo Europeo.La cumbre europea ha comenzado ete jueves conde las instituciones comunitarias, como la presidencia de la Comisión o el Consejo europeos, para el nuevo ciclo.Merkel ya adelantó a su llegada a la reunión que es posible que de la cita de en Bruselas no salga todavía una propuesta paraal frente de la Comisión Europea.El propio Tusk, que siguió con su ronda de contactos con diferentes líderes durante la jornada, reconoció en Twitter que, tras decir el miércoles que era "cautelosamente optimista" sobre los nombramientos, este jueves se sentía "más cauteloso que optimista"., que, en su opinión, no es "aquel que gana las elecciones" europeas -venció en ellas el Partido Popular Europeo (PPE) concomo aspirante a presidir la Comisión, a quien siguen apoyando los conservadores-, sino el que se consensúe por parte de todas las familias.Por ello,, mientras que Macron, que no apoya la figura del 'spitzkandidat', subrayó a su llegada al Consejo que no quiere aferrarse a ningún nombre, sino buscar el "mejor equipo" para Europa.La cena de los líderes europeos, en la que se tiene que debatir el reparto institucional, comenzó cerca de las 22.00 hora local (20.00 GMT), con casi tres horas de retraso.