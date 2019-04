Un hombre se amputa un dedo tras votar por error al partido opositor en India

Un hombre se amputó un dedo el jueves durante la segunda ronda de las elecciones generales en India después de votar por error al partido del primer ministro del país, Narendra Modi, según han informado este viernes los medios locales.



El hombre, identificado como Pawan Kumar, acudió a votar a un colegio electoral en el estado de Uttar Pradesh con la intención de expresar su apoyo al Partido Bahujan Samaj (BSP).



En un vídeo publicado en redes sociales, ha explicado que se confundió con los símbolos de la máquina de votación y acabó presionando el botón del Partido Popular Indio (BJP) de Modi.



Así, ha dicho que se sintió muy frustrado y se amputó el dedo índice con un cuchillo, tras lo que fue ingresado en un hospital para recibir tratamiento, tal y como ha recogido el diario local 'India Today'.





A youth in Abdullapur Hulaspur village in UP's Bulandshahr severed his own finger for accidently voting BJP instead of BSP. pic.twitter.com/zXq9LwOOH3