Sánchez ve a España preparada para un Brexit caótico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Gobierno español está preparado para hacer frente a un Brexit caótico pero ha defendido la "nueva oportunidad" para alcanzar un acuerdo que han dado los 27 a su homóloga británica, Theresa May, al concederle una prórroga al Brexit.

"Hemos dado una nueva oportunidad al acuerdo y ahora depende de otros, no de nosotros", ha defendido el jefe del Ejecutivo español en rueda de prensa al término de la cumbre europea de dos días, en la que no ha querido aclarar qué le recomendaría que hiciera May. "No juego a eso", ha dicho, confiando en que Londres "resolverá este problema y encontrarán una salida".

Los 27 ofrecieron a May prorrogar el Brexit hasta el 22 de mayo a condición de que el Parlamento británico apruebe el acuerdo de divorcio negociado, pero garantizando que se preserva "la seguridad jurídica" de las instituciones europeas, especialmente del Parlamento Europeo. Si lo rechaza por tercera vez, Londres todavía tendrá hasta el 12 de abril para presentar un plan alternativo, fecha que coincide con el plazo límite para que Reino Unido convoque las elecciones europeas en su territorio.

Sánchez ha recordado que antes de la fecha límite, Reino Unido deberá decidir si convoca "unas elecciones europeas" o "una salida desordenada", en el caso de que el Parlamento británico vuelva a tumbar el acuerdo de divorcio negociado. Este sigue siendo "el único posible", por lo que ha instado a los diputados británicos a ser "muy conscientes" de "los riesgos potenciales" de un Brexit caótico.

Aunque May reclamó una prórroga hasta el 30 de junio, Sánchez ha explicado que alargar la prórroga hasta después de las elecciones europeas de mayo tenía "implicaciones jurídicas" para la celebración de las elecciones europeas, una reflexión que prolongó el debate a 27, para los que "lo importante" era "salvaguardar la seguridad jurídica de la Unión".

Respecto a las posibilidades reales de que el acuerdo de Brexit sea aprobado a la tercera por Westminster, Sánchez ha reconocido que "la política se tiene que basar en hechos" y "los hechos hasta ahora son negativos" dado que ya lo ha rechazado en dos ocasiones.

Sánchez ha subrayado que si May logra "conseguir que una mayoría" apoye el acuerdo después de que los 27 respaldaran este jueves las garantías adicionales que negoció con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en Estrasburgo, para garantizar que la salvaguardia para evitar la vuelta a una frontera dura en Irlanda sólo se aplicará de forma temporal en caso necesario, "perfecto".

"Y si no, tendrá cada cual que asumir las consecuencias de sus decisiones", ha avisado, tras dejar claro que los 27 se han "movido" para "facilitar" las cosas a May.

En este contexto, ha lanzado un mensaje de "confianza y seguridad" porque, en el Gobierno español, están "preparados" para hacer frente a las consecuencias de un Brexit caótico y para ello la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados "va a convalidar en breve plazo" el derecho ley del Gobierno "con todas las medidas de contingencia" para poder hacer frente a "una salida abrupta".

España se acogerá a los planes de contingencia diseñados en la UE por ejemplo en materia de pesca, turismo y comercio, insistiendo en que aunque no quieren este escenario "depende ahora mismo del Parlamento británico".

"Estamos preparados. Tenemos las suficientes herramientas, los necesarios instrumentos para abordar un eventual 'cliff edge' en caso de que el Parlamento británico decida cerrar la puerta a cualquier tipo de entendimiento", ha sentenciado.

Sánchez ha prometido que, en caso de Brexit caótico, el Gobierno garantizará "en la medida" de sus "posibilidades" a los británicos que residen en España "todos los derechos" después de que May también ha expresado que "los derechos de los españoles viviendo en Reino Unido también van a ser salvaguardados en caso de un no acuerdo".



China



Respecto al debate que los líderes europeos han tenido este viernes para definir una nueva relación entre la Unión Europea y China, más basada en la reciprocidad, Sánchez ha reclamado la necesidad de que los Veintiocho actúen "unidos" frente a China teniendo en cuenta su "preponderancia" y "fortaleza" en la escena mundial.

Por ello, se ha mostrado partidario de "reforzar las posiciones comunes" del bloque europeo en su conjunto respecto a China, tanto en materia comercial como en materia de ciberseguridad y en el caso de las inversiones en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta china para conectar ambos continentes. "Juntos somos más fuertes", ha insistido, algo que vale tanto para las relaciones con China como Estados Unidos u otros.

Sánchez también ha reclamado la necesidad de "equilibrar la defensa de los valores fundamentales" como la protección y la promoción de los Derechos Humanos como "los intereses estratégicos" en materia de inversión y comercio en las relaciones con China.

Bruselas ya ha dejado claro a los países que firmen acuerdos bilaterales con China para participar en la 'Franja y la Ruta' que tienen que cumplir con las normas de competencia europeas y garantizar la transparencia en los contratos.

Un total de 13 países de la UE entre los que no figura España, ha firmado acuerdos con China, mientas que Italia se dispone a hacerlo, algo que ha generado suspicacias entre algunos socios de la UE, como Alemania.