Tiroteo en Utrecht: Gökmen Tanis, el supuesto autor del tiroteo

La Policía de Utrecht ha identificado al supuesto autor del ataque como Gökmen Tanis, de 37 años y nacido en Turquía. Los agentes hah difundido su imagen a través de las redes sociales y han pedido a los ciudadanos que si le ven llamen a la policía pero "no se acerquen a él".





De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k