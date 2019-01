Bolsonaro: "traeremos prosperidad a nuestros pueblos"

El ultraderechista Jair Bolsonaro, que hoy asumió como nuevo presidente de Brasil, dijo en redes sociales al mandatario estadounidense, Donald Trump, que "juntos y bajo la protección de Dios", traerán "prosperidad" y "progreso" a los pueblos de ambos países.





Dear Mr. President @realDonalTrump, I truly appreciate your words of encouragement. Together, under God's protection, we shall bring prosperity and progress to our people! https://t.co/dplAFNJGdA