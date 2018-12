Trump afirma que ha habido un "gran progreso" en las negociaciones con China

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado que ha habido "un gran progreso" en las negociaciones sobre materia comercial entre Estados Unidos y China, aunque no dio detalles concretos sobre el futuro pacto entre ambos países.



"Acabo de tener una larga y muy buena llamada con el presidente Xi (Jinping) de China. El trato está avanzando muy bien. Si se hace, será muy completo, cubriendo todos los temas, áreas y puntos de disputa. ¡Se está haciendo un gran progreso!", señaló Trump en su cuenta de Twitter.









Just had a long and very good call with President Xi of China. Deal is moving along very well. If made, it will be very comprehensive, covering all subjects, areas and points of dispute. Big progress being made! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de diciembre de 2018

A la espera de un acuerdo con los demócratas

I am in the White House waiting for the Democrats to come on over and make a deal on Border Security. From what I hear, they are spending so much time on Presidential Harassment that they have little time left for things like stopping crime and our military! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de diciembre de 2018

Estados Unidos y China se encuentran en medio de unaacordada entre Trump y Xi durante laen Argentina a principios de diciembre.Si cuando acabe ese plazo -que comenzó el 1 de diciembre- no hay una solución satisfactoria a las preocupaciones de EE.UU., losestadounidenses a productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares sePese a la tensión comercial entre ambos países durante los últimos meses, la tregua ha supuesto buenos gestos por parte de los dos gobiernos en materia económica.El Ministerio chino de Finanzas anunció a mediados de diciembre que China suspenderá los aranceles adicionales para vehículos y piezas de automóviles fabricados en Estados Unidos durante tres meses a partir del 1 de enero de 2019.Asimismo, el Gobierno de Xi aprobó la reanudación de la compra de soja de ese país y los legisladores chinos acordaron la presentación de un proyecto de ley para prohibir la transferencia forzada de tecnología.Por su parte, Trump afirmó hace dos semanas que su país podría alcanzar ", después de que el gigante asiático anunciara que, uno de los objetivos del mandatario.La Casa Blanca quiere que las conversaciones con Pekín provoquen cambios estructurales en el sistema comercial chino, en particular en lo relativo a lo que considera una transferencia forzada de tecnologías y una escasa protección de la propiedad intelectual.El Ejecutivo de Trump también pretende que las negociaciones se traduzcan en unaTrump también aseguró este sábado que estápara hacer unde Estados Unidos, con el objetivo de poner fin al cierre parcial de la Administración , que cumple hoy su octavo día."Estoy en la Casa Blanca a la espera de que los demócratas vengan y hagan un trato sobre la seguridad de la frontera. ¡Por lo que he oído, están dedicando tanto tiempo a acosarme que les queda poco tiempo para cosas como detener el crimen y nuestras fuerzas armadas!", escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.Desde el pasado 22 de diciembre, la Administración entró en su tercer cierre parcial luego de que la negociación entre republicanos y demócratas en el Congreso llegó a un punto muerto a raíz de la exigencia Trump de que el proyecto de presupuestos incluya unaEn concreto, la parálisis afecta a agencias de diez departamentos del Ejecutivo, incluyendo Transporte y Justicia; así como a decenas de parques nacionales, que suelen ser una gran atracción turística.El cierre también perjudica a 800.000 de los 2,1 millones de trabajadores federales, que no cobrarán mientras permanezca cerrado el Gobierno y están a expensas de la aprobación de un presupuesto.Tanto el Gobierno como los congresistas han dado indicios de que el cese de actividades puede prolongarse hasta enero, cuando los demócratas, gracias a su nueva mayoría, tienen previsto asumir el control de la Cámara Baja y podrían aprobar una financiación de la Administración sin destinar fondos para el muro anhelado por Trump.Este es eldesde que llegó al poder a principios de 2017: el primero se produjo en enero de este año, coincidiendo con su primer aniversario en la Casa Blanca, y se alargó durante tres días; mientras que el segundo fue en febrero y duró apenas unas horas.