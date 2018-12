Trump: "El muro con México tendrá un diseño artístico"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que el muro que pretende construir en la frontera con México tendrá un "diseño artístico" y que una vez concluido quedará "bonito".

"Los demócratas dicen alto y claro que no quieren construir un muro de cemento, pero lo que estamos construyendo no es un muro de cemento, estamos construyendo barras de acero diseñadas artísticamente", afirmó Trump en Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">The Democrats, are saying loud and clear that they do not want to build a Concrete Wall - but we are not building a Concrete Wall, we are building artistically designed steel slats, so that you can easily see through it....</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075197395892404231?ref_src=twsrc%5Etfw">19 de diciembre de 2018</a></blockquote>

"Así -agregó-Será bonito y, al mismo tiempo, dará a nuestro país la seguridad que nuestros ciudadanos merecen. Se construirá rápido y una vez completado nos ahorrará miles de millones de dólares cada mes".

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">....It will be beautiful and, at the same time, give our Country the security that our citizens deserve. It will go up fast and save us BILLIONS of dollars a month once completed!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075197397217828864?ref_src=twsrc%5Etfw">19 de diciembre de 2018</a></blockquote>

La construcción del muro a lo largo de más defue la promesa estrella de Trump durante la, pero tras su llegada a la Casa Blanca el Congreso solo ha aprobado partidas para pequeños tramos.