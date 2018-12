Las protestas violentas de los chalecos amarillos convierten París en un campo de batalla

Al menos 110 personas han resultado heridas y 287 personas han sido arrestadas en París durante las violentísimas protestas que han sacudido la capital francesa en el día más conflictivo desde el inicio de las protestas del colectivo de los 'chalecos amarillos', en el que "grupos de alborotadores" infiltrados entre los manifestantes legítimos, según el Ministerio del Interior francés, han quemado vehículos y negocios, y forzado enfrentamientos contra la Policía.



Entre los heridos hay al menos 11 policías, según la Policía de París y el primer ministro francés, Edouard Philippe. "Estamos comprometidos con el diálogo, pero también con el respeto a la ley. Estoy francamente sorprendido por estos ataques a los símbolos de Francia", ha declarado.



El tercer sábado de protestas en Francia contra el alza de impuestos al carburante y el encarecimiento del coste de vida convirtió París en el escenario de una inédita revuelta con barricadas, incendios y destrozos públicos en el centro de la capital, corazón del poder francés.



Pese a que las cifras del Gobierno apuntan a una participación menor que en las concentraciones del 17 y el 24 de noviembre -esta última protagonizada también por las escenas violentas en los Campos Elíseos-, el volumen de altercados y el número de detenidos evidenció la radicalización del movimiento.



75.000 manifestantes en Francia, según cifras del ministerio del Interior, frente a los 282.000 del 24 y los 106.000 del primer sábado de protestas.





Voluntad de atacar al "corazón de París"

Un bombero y varios coches ardiendo por las protestas de 'chalecos amarillos' en París. Foto: AFP

Sin embargo, el número de detenidos superó con creces el de toda la jornada del sábado anterior, 103.Los Campos Elíseos, conocidos popularmente como la avenida más hermosa del mundo, permanecía cortada al tráfico desde las 6 de la mañana hora local, protegida por un gran dispositivo de controles e identificaciones para evitar la infiltración de objetos susceptibles de ser utilizados como armas.Mientras unos doscientos 'chalecos amarillos' se manifestaban allí de forma pacífica con una pancarta en la que se leía: "Macron, deja de tomarnos por imbéciles", fuera del área custodiada, miles de personas forzaban los accesos lanzando adoquines y cócteles molotov, a lo que las autoridades respondieron con cañones de agua y gases lacrimógenos."Desde muy temprano, individuos equipados y determinados a provocar las fuerzas del orden se reunieron en el exterior del perímetro establecido. Mostraron una gran violencia en ataques que la propia policía ha calificado de", describió el primer ministro Édouard Philippe, que se mostró impactado en particular por el ataque al Arco del Triunfo.El monumento, que corona la avenida, fue pintarrajeado con el mensaje "" y, horas más tarde, su azotea fue ocupada por un grupo de manifestantes.En un momento de las protestas, el periodista Lucas Burel grabó y publicó en Twitter una escena en la que varios manifestantes agreden a un policía., se extendieron por las avenidas colindantes (Foch, Marceau, Grande-Armée, etc.), donde suelen instalarse embajadores y diplomáticos, pero también en el otro extremo de los Campos Elíseos, en la calle Rivoli, con barricadas, coches y terrazas incendiados y comercios destrozados.Las manifestaciones en otras ciudades del país, como Marsella, Lille o Caen se desarrollaron sin problemas significativos, salvo acciones concretas como(este), que fue controlado por las autoridades, y un enfrentamiento con las autoridades en"Estamos en la compleja situación de garantizar la seguridad de los ciudadanos cuando apenas logramos proteger a nuestros agentes", declaró a los medios la portavoz de la prefectura de policía de París, Johanna Primevert, constatando el desbordamiento de las autoridades pese a un despliegue inicial de 4.000 agentes.Los analistas señalaban en la prensa gala unao "la puerta del rey", como señalaron también algunos manifestantes.Además, la división en el seno del movimiento, que de momento no está organizado y cuyo grupo de portavoces ha pasado de ocho a 32 en cuestión de pocos días, se hizo más visible, con una parte que rechazó las acciones violentas mientras que una mayoría decía comprender "el hartazgo" o minimizaba su importancia.Esta semana, ni los anuncios del presidente,, ni la primera reunión entre dos portavoces con el ministro de la Transición Ecológica, François de Rugy, ni la invitación a encontrar el Primer Ministro, calmaron los ánimos de los manifestantes que piden una reducción de impuestos o un aumento del salario mínimo.", defendió un manifestante en la emisora 'BFM TV' cerca de una de las barricadas, que denunció los altos impuestos y puso de ejemplo la situación de su mujer cuyo sueldo de 6.000 euros se queda en la mitad una vez pagadas las tasas, lo que "no basta" para el resto de gastos fijos.El líder del partido izquierdista,. El de la extrema derecha, Nicolas Dupont-Aignan, señaló que había sido impulsada por grupos infiltrados, mientras que el dirigente de los conservadores, Laurent Wauquiez prefirió condenar "la violencia con la que el presidente y el Gobierno han rodeado al país" por no tender la mano.La presidenta de Agrupación Nacional,, exigió en Twitter a Emmanuel Macron una reunión con todos los líderes de la oposición en cuanto regrese de la cumbre del G20 para dar explicaciones por el agravamiento de la situación.