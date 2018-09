Mientras los venezolanos sufren y mueren por hambre, Nicolás Maduro y Cilia disfrutando de uno de los restaurantes más costoso del mundo, todo esto a costa del dinero robado al pueblo venezolano. pic.twitter.com/ScRZHAsYYM — Julio Borges (@JulioBorges) 17 de septiembre de 2018

El presidente venezolano, Nicolásen un famoso restaurante de Turquía, mientras el país atraviesa una grave crisis traducida en escasez y falta de poder adquisitivo par comprar a alimentos.en uno de los vídeos mientras el famoso cocinero Nusret Gökçe, conocido como "Salt Bae", pica trozos de carne para el mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores.Las imágenes, que fueron difundidas por 'Salt Bae' en su cuenta de Instagram junto al mensaje: "Me gustaría darle las gracias al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su visita", fueron borradas después de que se hicieran virales.En otro de los audiovisualesEly mientras tanto Nicolás Maduro se da un banquete de carne en el restaurant más caro del mundo. Mientras él se da la buena vida por el mundo, la crisis a la que nos trajo se profundiza", dijo en Twitter el diputado opositor Juan Andrés Mejía.Entretanto, el parlamentario Juan Pablo García indicó: "mientras millones de venezolanos comen basura y huyen de nuestro país por hambre, estos degenerados disfrutan del dinero robado al patrimonio Público! Pagarán!".En la misma líneacomo el cantante Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho.. Qué vidón se da nuestro poco apreciado, Nicolás, ¿no? ??Qué triste lo que tiene que aguantar mi querida Venezuela", dijo Nacho en Instagram al compartir el material.El presidente venezolano se ha referido a esta comida y ha dicho que fue invitado al "centro histórico de Estambul y a almorzar con algunas autoridades de la ciudad", cuando se disponía a regresar a Caracas tras su visita a China."Y nos recibieron con los brazos abiertos y allí compartimos en un restaurante famoso, Nusret, le envío un saludo a Nusret,un hombre muy simpático, muy alegre, ama a Venezuela me lo dijo varias veces", dijo Maduro en transmisión obligatoria de radio y televisión.El jefe de Estado venezolano hizo esta declaraciónpor las que recibió críticas en redes sociales.traducida en hiperinflación, fallos en los servicios públicos, pérdida del poder adquisitivo y escasez de alimentos.Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) que realizan anualmente las principales universidades del país, más de la mitad de los venezolanos, por encima del 61 %, pasó a vivir en la pobreza extrema en 2017 y perdió más de 10 kilos de peso.El Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas para hacer frente a la crisis económica, incluida la regulación de los precios de algunos productos como la carne.Desde entonces esta proteína no se encuentra en los supermercados.