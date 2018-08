Dos muertos y un herido grave por un ataque con cuchillo cerca de París

La zona donde se ha producido el ataque.

[ #Trappes ] Opération de #police terminée rue Camille Claudel. Individu maîtrisé. Évitez le secteur et respectez les périmètres de sécurité pour ne pas perturber le travail des policiers.

#Trappes : l´individu a été neutralisé.

Mes premières pensées vont aux victimes et leurs proches.

Je veux saluer la réactivité et la mobilisation exemplaire de nos forces de l´ordre.

Elles enquêtent d´ores et déjà pour établir les circonstances de ce drame.