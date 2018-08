El Gobierno venezolano difundió hoy un video en el que se escucha al diputado, señalado por el atentado confesar que ayudó a ingresar al país a uno de los organizadores del ataque, un material que el antichavismo denunció se obtuvo por "coacción".El ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, mostró en una rueda de prensa el video en el que Requesens, detenido desde el pasado martes,según el funcionario, al declarar que coordinó la entrada al país de Juan Monasterios, también detenido por este caso.

ÚLTIMA HORA | ATENCIÓN .

Funcionarios del SEBIN del régimen de Maduro me hacen llegar estas imágenes del diputado Juan Requesens dentro del SEBIN.

Indignación entre funcionarios de como trataron al diputado Requesens.

Fue drogado y amenazado.

RT!! pic.twitter.com/AP8SAxuKt6 — Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) 10 de agosto de 2018

"Me contacté con él -Monasterios- a través de la mensajería, yo estaba en San Cristóbal (fronteriza con Colombia) y una vez le escribí a Mauricio Jiménez supervisión de migración -- y le hice la solicitud y él inmediatamente se puso en contacto con Juan Monasterios para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta", dice Requesens en el video.Asimismo, Requesens señaló en el material que ejecutó estas acciones luego de que el expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), el opositor, acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado , le pidiera "un favor".Según Rodríguez, esto deja a Requesens como "cómplice necesario de la operación", por la que hay al menos siete detenidos y se han identificado a 19 involucrados., enfatizó Rodríguez y, anunció, que Venezuela solicitó código rojo de Interpol contra Borges, quien se encuentra en Colombia.Tras mostrar el video, Rodríguez reiteró que Jiménez es un "funcionario de la aduana del extinto Gobierno de Juan Manuel Santos" y dijo que tiene registros de "infinidad de reuniones" entre Borges y el expresidente colombiano.El ministro también informó que están solicitandopara Osman Alexis Delgado Tabosky y Rayder Alexander Russo Márquez, ambos acusados de ser "financistas" del atentado y quienes están en Colombia y Estados Unidos, respectivamente, así como "para todos aquellos que aparezcan responsables del magnicidio".El video fue repudiado esta misma jornada por la oposición, al asegurar que el material se obtuvo"Reciente difusión de imágenes y videos desde el Sebin, confirman queha sido sometido a coacción, tratos crueles e inhumanos", dice un mensaje en la cuenta de Twitter del parlamentario, que está siendo manejada por su equipo de comunicaciones."Denunciamos ante los organismos nacionales e internacionales la tortura a la que está siendo sometido el parlamentario", continúa el mensaje.En tanto que Borges, que lanzó un mensaje desde un estudio en Colombia, asevera que Requesens estaba afectado por "un proceso psicológico o químico para"."El Juan Requesens que hoy habló no es el Juan Requesens que todos conocemos, no es ese joven luchador, valiente, guerrero", agregó.Paralelamente, en las redes sociales se difundió otro video deen el que se le ve con ropa interior aparentemente manchada de excremento sin pronunciar una palabra.En ese material audiovisual el joven de 29 años es grabado de pie a cabeza y se puede escuchar cómo, quienes grabaron el video, piden al diputado voltearse para mostrar todo su cuerpo.Al caer la noche, el legislador opositor fue trasladado hasta el Palacio de Justicia de Caracas para su audiencia de presentación, que fue diferida para el lunes, según dijo su abogado, Joel García.El defensor indicó, además, queni a las actas del expediente que le fue abierto, al tiempo que destacó que el parlamentario tiene defensa privada y que en casos políticos, como aseguró es este, se aprovecha para nombrar defensa pública.El sábado pasado explotaron dos drones en un acto que encabezaba Maduro y el gobernante ha dicho que se trató de un atentado en su contra, por el cual acusó también de estar involucrado al saliente presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.Por su parte, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano que no reconocen numerosos Gobiernos del mundo, levantó el miércoles el fuero a Requesens y Borges, un acto que ayer rechazó el Parlamento.