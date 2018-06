Un hombre retiene a dos personas en el centro de París

Ne relayez pas de fausses rumeurs. Intervention de la @prefpolice en cours à #paris10 suite à une prise d'otage. — Préfecture de police (@prefpolice) 12 de junio de 2018

Un hombre retiene a al menos dos personas en elinformó hoy la Prefectura de Policía de la capital francesa, que ha desplegado un importante dispositivo de seguridad hasta que termine la intervención.Por el momento, según indicaron a Efe fuentes policiales, se desconocen las motivaciones del agresor, pero no hay elementos que apunten a una acción terrorista.La toma de rehenes tiene lugar en, precisó a Efe un portavoz del Ministerio del Interior, según el cual podría haber tres o más personas retenidas.El digital "Actu17" indicó que el hombre afirma estary que quiere hablar con el embajador de Irán y con el Gobierno francés.Otros medios habían señalado que el autor de los hechos estaba armado con un cuchillo.Las autoridades francesas no han confirmado ninguno de estos dos detalles porque, según el portavoz ministerial, no han podido establecer contacto visual con el agresor, queHasta el lugar, en el distrito X de la ciudad, se han desplazado agentes del BRI, la unidad de élite de la policía francesa, y también equipos de los servicios médicos de emergencias, SAMU, y de los bomberos.La zona, según pudo presenciar Efe, ha congregado a bastantes vecinos y curiosos, a los que la policía aleja del perímetro acordonado, que fue ampliado poco después del inicio de la operación.