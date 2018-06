Una bebé indígena de Brasil sobrevive tras ser enterrada con vida

Unafue rescatada con vida en cercanías de la ciudad brasileña de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso, trasluego de que su madre y su abuela pensaran que la recién nacida había muerta después del parto, informaron fuentes oficiales.La bebé fue rescatada por las autoridades tras una denuncia telefónica realizada el martes en la que se informó a la Policía de que un recién nacido había muerto durante un parto y que había sido enterrado en el patio de esa casa.Al llegar al lugar, la Policía encontró a la bebé con vida, seis horas después de haber sido enterrada, y de inmediato fue trasladada a un centro hospitalario pero por tener, la recién nacida fue llevada de urgencia el miércoles a una Unidad de Terapia Intensiva neonatal en Cuiabá.Las autoridades investigan si la madre de la bebé, la abuela y la bisabuela, Kutsamin Kamayura, de 57 años, están implicadas en el asunto.Según la información de las autoridades, la madre de la bebé sintió contracciones y dio a luz en el baño de la casa. La recién naciday de acuerdo con la familia, no reaccionó más después del nacimiento.La bisabuela de la bebé, que fue detenida preventivamente, alegó que la recién nacida no lloró luego del parto y que por eso creyó que estaba muerta y, siguiendo las costumbres indígenas, la enterró."Tenemos 10 días para concluir la investigación. Vamos a trazar una línea de investigación para saber si hubo participación de la adolescente (madre de la bebé) y de la abuela. Hasta entonces,", señaló la policía al canal de televisión G1.Para el comandante de la Policía Militar en Canarana, João Paulo Bezerra do Nascimento, el rescate de la bebé fue visto como un milagro por los policías que ayudaron a salvarla."Ella fue enterrada en el patio, colocaron una bolsa con latas y una bicicleta para disfrazar. No creo en la versión de la familia (que creía que la niña estaba muerta) ", declaró el comandante.Según las autoridades,