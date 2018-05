Zapatero, abucheado en un colegio electoral de Caracas

El expresidente del Gobierno españolha sido abucheado a la salida del Colegio Municipal Andrés Bello de Chacao, en Caracas, que ha visitado en calidad de observador durante las elecciones presidenciales de este domingo.

A la salida del colegio, Zapatero ha cruzado unas palabras con un reportero de la cadena NTN24, quien le reprochó que avalara las elecciones. "Yo he estado mucho tiempo aquí y vengo a observar", ha declarado Zapatero.

Entonces se subió a un coche negro con las lunas tintadas fuertemente escoltado y su comitiva ha salido de forma precipitada de la zona entre el lanzamiento de algunos objetos. El vídeo se puede ver aquí https://twitter.com/NTN24ve/status/998234751600418816.

"Hasta cuándo vamos a tener a este delincuente de Zapatero aquí metido en las elecciones de nosotros. Hasta cuándo Zapatero nos va a estar jodiendo. Que se meta en su país, no en el de nosotros", ha reprochado una transeúnte tras la salida de Zapatero.

"Él no está pasando hambre. No está pasando necesidades. Nosotros tenemos un comunismo aquí. Si a él le gusta el comunismo por qué no va a ponerlo allá en España, por qué viene a ponerlo aquí en Venezuela. ¡Alcahuete! Debe tener millones de dólares para las elecciones", ha añadido la mujer.

Rodríguez Zapatero llegó el viernes a Caracas y se reunió con la presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. El expresidente indicó a su llegada que "estaba convencido de que los venezolanos van a votar libremente".

Sin embargo, Zapatero ha rechazado los argumentos de quienes cuestionan los resultados de la jornada electoral de este domingo desde antes de haberse celebrado, pues considera que tales posturas representan un gran riesgo de inestabilidad.

"Me parece arriesgado, y mucho más cuando se habla de elecciones que es algo tan serio para un país, el que se convaliden, el que tengan legitimidad, que antes de que se celebren pues se pongan en cuestión", ha señalado. "Cuestionarlas antes no puedo compartirlo sencillamente porque nos abre un factor de gran riesgo para una inestabilidad", ha añadido, según recoge la agencia de noticias oficial, AVN.

Zapatero ha destacado que el llamamiento a nuevas conversaciones entre los actores políticos y sociales de Venezuela propuesto por el presidente y candidato a la reelección Nicolás Maduro "no es solo necesario, es imprescindible".

Además, Zapatero ha destacado que la participación ha sido "considerablemente" alta en algunos centro y que en otros "no tanto".