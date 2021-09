Contenido ofrecido por:





1. Anota tus gastos: ¿Has oído hablar del “efecto latte”?

Se trata de un concepto acuñado por David Bach, autor de varios libros sobre cómo gestionar la economía doméstica, y que hace referencia a esas pequeñas cantidades de dinero que gastamos de manera cotidiana en cosas prescindibles (como un café latte) y que, a largo plazo, podrían marcar la diferencia y ayudarnos a llegar más desahogados a final de mes.

Por eso, el primer paso para empezar a ahorrar es conocer al dedillo nuestra situación financiera. Es decir: saber cuánto tenemos, cuánto debemos, cuánto gastamos y en qué. Para ello, la mejor idea es anotar rigurosa y minuciosamente durante un mes todas las entradas y salidas de dinero (por insignificantes que nos parezcan). Solo así podremos conseguir una visión más clara de en qué se nos va el dinero y podremos sacar conclusiones valiosas.

2. Alíate con la tecnología: apps que te ayudan a ahorrar

¡Qué haríamos sin ellas! Las apps llegaron (y siguen llegando) para hacernos la vida más fácil. Y, sí, también pueden echarnos una mano para optimizar nuestros recursos, administrarnos mejor y tener un mayor control sobre nuestros gastos. Algunos ejemplos:

Fintonic permite tener todas las cuentas en un mismo sitio y todos los ingresos y gastos analizados y bajo control. Avisan del cobro de comisiones, de cobros duplicados, del vencimiento de seguros… Además, organiza los gastos por categorías (restaurantes, recibos, gasolina…) y da recomendaciones para tomar las mejores decisiones que tengan que ver con el dinero.

Carritus es un comparador de precios de supermercados, gracias al que podremos ahorrarnos un buen pico. Desde esta app, se puede comprar el precio de la lista de la compra en varios establecimientos y hacer la compra en el momento en el que salga más barato.

Gasolina y Diesel España permite encontrar las gasolineras de España con los mejores precios en todo tipo de combustibles. Con información continuamente actualizada, muestra los precios de los surtidores más próximos a nuestro domicilio, al lugar de trabajo o también los que hay por el camino cuando estemos en carretera.

Monefy lleva un registro contable de nuestros gastos personales y los compara con los ingresos mensuales gracias al planificador de presupuestos y organizador de gastos diarios. Ayuda a administrar y organizar el dinero para ahorrar y evitar más deudas en el hogar.

Vesto crea un plan viable de ahorro personalizado para cada cliente, planifica sus finanzas y da consejos de ahorro e inversión para conseguir objetivos concretos (comprar una casa, cambiar de coche, hacer un viaje…). Cuenta con una sección muy dinámica de aprendizaje, dedicada a dar soporte en temas de ahorro e inversión.

Too Good To Go conecta a los usuarios con miles de restaurantes, hoteles, supermercados, panaderías, fruterías, etc. que, al final del día, preparan y venden a precios súper reducidos packs sorpresa con su excedente diario para evitar que se desperdicie.

3. ¿Necesitas un trabajo mejor remunerado? Muestra tu talento (y, de paso, gana un dinero extra).

Si, por muchos malabares que hagas con tus finanzas, tu sueldo actual se queda muy corto para las necesidades de tu familia, tal vez sea el momento de buscar nuevas oportunidades y, para ello, hay un factor decisivo: hacerse visible y llamar positivamente la atención.

Hay una buena manera de exhibir tus talentos, sumar puntos en tu CV y, al mismo tiempo, ganar un dinerito extra. ¿Cómo? Diseñando y creando tu propio curso, con el formato que mejor se adapte a tu especialidad, y subiéndolo a alguna de las plataformas especializadas en formación online (que, por cierto, está más en alza que nunca): Crehana, Udemy, Domestika.

4. ¡Únete a la economía colaborativa y saca el mayor partido a lo que tienes y no necesitas!

Esto incluye, desde una habitación en casa que, una vez libre de trastos, es perfecta para alquilar y sumar un ingreso adicional, hasta el coche que se pasa la mayor parte del tiempo en el garaje (y no digamos ya la caravana que apenas usáis unos días al año), la ropa que no te pones jamás, la sillita de bebé que ya no necesitas, el material de esquí al que nunca te aficionaste, los libros que has leído y que no quieres conservar…

A todo se le puede sacar un provecho económico en la plataforma adecuada: Wallapop, Vinted, Ebay, Milanuncios, Segundamano, Amovens, Socialcar, Indicampers, Yescapa... Y además estarás tomando parte activa en la economía colaborativa, una nueva forma de vivir que es buena para el bolsillo y para la salud del planeta.

5. La tarifa Conectad@s de Vodafone que se adapta a tu situación.

Por simple costumbre o por evitarnos el engorro de cambiar de proveedores, muchas veces las facturas que pagamos son más abultadas de lo estrictamente necesario. Por eso, revisar las condiciones de todos nuestros proveedores es un paso imprescindible para ahorrar en el día a día.

Podemos empezar, por ejemplo, por comprobar si podemos reducir la potencia contratada para reducir la factura eléctrica, cancelar suscripciones que no utilizamos (desde el gimnasio a canales de televisión) y contratar una nueva tarifa telefónica que se adapte a nuestra situación actual. En estos tiempos en los que llegar a final de mes es toda una proeza, Vodafone se pone de nuestro lado con sus tarifas sociales, como la Tarifa Conectad@s, a la que se pueden acoger aquellas personas mayores de 30 años que sean beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital. Por 10 euros al mes, esta tarifa incluye navegación 5G hasta alcanzar 15GB y llamadas ilimitadas.

Otra opción es la Tarifa Conectad@s+internet, que incluye móvil e internet, con 15GB acumulables y llamadas ilimitadas por 25 euros al mes.

Estas tarifas están pensadas para que las personas que ahora mismo cuentan con menos recursos no dejen de estar conectadas mientras mejora su situación y puedan seguir teniendo, al alcance de un clic o una llamada, la manera de trabajar su red de contactos y la posibilidad de encontrar o generar nuevas oportunidades. Porque, además, al contratarlas, estas tarifas proporcionan acceso gratuito a Udemy, plataforma líder de formación online, y a Future Jobs Finder, una plataforma exclusiva de Vodafone para orientar en la búsqueda de trabajo.