A nivel corporativo, Grenergy ha experimentado un crecimiento muy significativo desde su fundación. Tras su salida al MAB en 2015 y posterior salto al mercado continuo en 2019, la compañía ha multiplicado su tamaño y su valor en bolsa, posicionándose como uno de los valores con mejor comportamiento en Europa en la última década. Este crecimiento se refleja también en sus principales métricas operativas, con un EBITDA que ha pasado de niveles marginales a cifras cercanas a los 200 millones de euros.

Uno de los elementos diferenciales de Grenergy es su modelo integrado, que abarca el desarrollo, construcción y operación de proyectos, tanto solares como de almacenamiento. Esta integración vertical permite optimizar costes y capturar mayores márgenes, evitando la dependencia de terceros en fases clave del ciclo de vida de los activos. Asimismo, la compañía ha demostrado una notable capacidad de anticipación estratégica. Tras la eliminación de subsidios en España, apostó por mercados como Chile, donde ha alcanzado una posición de liderazgo en energía solar y baterías. Más recientemente, ha reforzado su presencia en Europa y Estados Unidos, manteniendo una cartera diversificada de proyectos y geografías. El modelo financiero de Grenergy se apoya en tres pilares: acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA), financiación estructurada vía project finance y rotación selectiva de activos. Los PPA proporcionan visibilidad de ingresos y facilitan el acceso a financiación bancaria, mientras que la rotación de activos permite reciclar capital y autofinanciar el crecimiento, manteniendo niveles de endeudamiento reducidos (en torno a 1,5x DFN/EBITDA).

De cara al futuro, la compañía prevé intensificar su crecimiento en Europa, especialmente en mercados como Polonia, Reino Unido y España, donde el desarrollo de baterías está aún en fases iniciales pero presenta un elevado potencial. En paralelo, continuará explorando nuevas oportunidades en tecnologías emergentes como hidrógeno o datacenters, si bien con un enfoque prudente hasta que estas soluciones alcancen madurez económica.

Por último, la dirección destacó que el actual contexto geopolítico, marcado por la volatilidad de los precios del gas, refuerza la competitividad de las renovables con almacenamiento, al aumentar el diferencial entre costes de generación en distintos momentos del día. En conjunto, la intervención refuerza la tesis de Grenergy como un actor bien posicionado en la transición energética, con un modelo integrado, capacidad de ejecución demostrada y exposición a uno de los segmentos con mayor crecimiento estructural dentro del sector energético: el almacenamiento.