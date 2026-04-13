El proceso de desapalancamiento también ha sido muy relevante. De pasar a tener una ratio deuda neta/EBITDA superior a 9x en 2022 y una credibilidad baja en la comunidad bancaria a caer hasta 1,8x en 2025. Su apalancamiento, además, ha mejorado Amper va a organizar un Día del Inversor a finales de abril/principios de mayo en el que va a ofrecer nuevas guías para el periodo 2026/28, y en el que va a explicar su estrategia de adquisiciones en el sector de Defensa. Creemos que este último punto es muy relevante en tanto que hay mucho interés por conocer cómo se va a desarrollar el proceso de consolidación de este sector en España. Esperan que este proceso esté liderado por tres compañías: Indra, en el ámbito terrestre, Airbus en aeroespacial y Navantia en el marítimo.

Estas tres compañías formarían parte del Tier 1 y actuarían como empresas tractoras que nutrirían de contratos a otras compañías del sector relevantes. El objetivo de Amper es ser un actor relevante en este ecosistema y destacan el carácter singular de la compañía, siendo la única del sector cotizada junto a Indra. En cuanto a las operaciones inorgánicas de Amper, el objetivo es dar entrada a socios y que no pagará todo en efectivo, con lo que se abre la puerta a financiar operaciones con acciones propias. Por último, Amper confirmó la intención de la directiva de realizar un “contrasplit” antes del final del primer trimestre.