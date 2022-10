¿Sabrías reconocer un ictus?

Actuar a tiempo salva vidas y, además, es clave con respecto a la gravedad de las posibles secuelas.

La hospitalización de Kiko Rivera ha devuelto a la actualidad los accidentes cerebrovasculares. La madrugada del pasado día 21, el cantante y Dj se sintió mal, con fuertes dolores de cabeza y, tras ser atendido en el centro de salud de la localidad donde vive, fue derivado de urgencia al hospital. Había sufrido un ictus.

Pero él no es el único personaje mediático que ha pasado por esto. Alberto Contador, Silvia Abascal, Sharon Stone, Emilia Clarke y Hailey Baldwin son otros de los nombres conocidos, dentro y fuera de nuestras fronteras, que lo han vivido y superado.

Como ellos, millones de personas anónimas en el mundo. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, en nuestro país sufren un ictus entre 110.000 y 120.000 personas en un año y de estos, el 50% quedan con secuelas discapacitantes o fallecen. Se estima que una de cada seis personas padecerá esta enfermedad a lo largo de su vida. Y, pese a que la edad es el principal factor de riesgo para padecer un ictus, no solo afecta a personas mayores sino que, como hemos visto en los casos anteriores, en los últimos años está aumentando la frecuencia en menores de 55 años.

A falta de ver la evolución del hijo de Isabel Pantoja y cómo se enfrenta a las secuelas del ictus, si algo tienen en común las celebridades nombradas es, también, el haber vencido esta enfermedad, demostrando que la recuperación es posible. Porque sufrir este tipo de accidente cerebrovascular es terrible. Es la segunda causa de mortalidad en España (la primera en las mujeres), una de las principales causas de discapacidad y de institucionalización en el adulto, y la segunda causa etiológica de la demencia tras la Enfermedad de Alzheimer. Pero la rapidez de reacción y, posteriormente, la rehabilitación, pueden ser determinantes para dar la vuelta a las estadísticas, mejorando de forma significativa el pronóstico y la vida futura del paciente. Además, la mayoría de ictus podrían evitarse controlando los factores de riesgo modificables.

Con motivo del Día Mundial del Ictus (29 de octubre), es necesario recalcar estos puntos y que te hagas la pregunta: “¿Sabría reconocer un ictus?”. Para ayudarnos a contestar esta cuestión y resolver otras muchas dudas, hemos hablado con tres especialistas en el tratamiento de esta enfermedad:

El ictus está causado por un trastorno circulatorio cerebral que altera transitoria o definitivamente el funcionamiento de una o varias partes del encéfalo. Pueden ser isquémicos (falta de riego) o hemorrágico (rotura de pared arterial cerebral)

Los factores modificables son la hipertensión arterial (el más frecuente), la diabetes, la dislipemia, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el abuso de las drogas. También, el síndrome de apnea-hipopnea del sueño, los anticonceptivos orales, el síndrome metabólico, las cardiopatías embolígenas y la terapia hormonal sustitutiva después de la menopausia.

Los no modificables son la edad, el sexo, la carga genética, trombofilias e ictus previos.

“Teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población, se prevé que para el 2025 en Europa puedan sufrir un ictus 1,5 millones de personas al año; según datos de estudios epidemiológicos realizados. En general hay mayor incidencia de ictus en hombres que en mujeres, excepto en el rango de edad más elevado de la población; pero eso es debido a que la mujer tiene mayor esperanza de vida. Otro de los factores no modificables es la etnia, pues parece que la raza negra tiene mayor prevalencia que la raza blanca” ,

La mayoría de ictus podrían evitarse controlando los factores de riesgo modificables. Por tanto, es importante realizar actividad física, seguir una dieta mediterránea evitando alimentos procesados y azucares, medir y controlar la tensión arterial y la glucemia, disminuir y manejar el estrés, cuidar el sueño y evitar el tabaco, alcohol y drogas. También es necesario, en determinados casos de pacientes mujeres, comentar con el especialista los riesgos-beneficios de iniciar tratamiento con anticonceptivos orales y la terapia hormonal sustitutiva después de la menopausia, individualizando cada caso.

El inicio de un ictus puede estar marcado por síntomas muy diversos y heterogéneos, pero hemos de poner especial atención en síntomas neurológicos de aparición brusca. Estos pueden ser debilidad o incapacidad de movimiento de una parte del cuerpo (brazo y pierna del mismo lado) o alteración de la sensibilidad en este mismo área, desviación de la comisura labial, alteración del lenguaje, falta de coordinación, inestabilidad de la marcha, alteraciones del nivel de consciencia o alteraciones conductuales, visión doble, dolor de cabeza súbito e intenso, etc.

La Dra. Figueras recuerda la utilidad de tener presente el acrónimo en inglés FAST:

Ante la sospecha de un ictus, debe avisarse de inmediato al servicio de emergencias para el traslado del paciente lo más rápido posible al servicio de urgencias más cercano.

Un retraso en el diagnóstico y el tratamiento supone una amenaza para el tejido cerebral, aumenta la mortalidad y la discapacidad.

“En algunos casos se genera un cambio radical no sólo en la vida del paciente sino también en la familia del mismo, produciendo un gran impacto emocional y funcional. Además, si esta patología no se trata a tiempo conduce a una sobrecarga sanitaria, social y económica importante. Según datos del grupo de enfermedades cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología, el ictus produce 2.000 millones de € de gastos directos sanitarios y 6.500 millones de € de gastos directos no sanitarios anualmente en España”,

revela la Dra. Torres.