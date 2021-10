¿Qué puedes hacer tú para luchar contra el cambio climático?

Con la colaboración de:





El ser humano tiene ante sí un reto mayúsculo pero totalmente urgente y necesario: reducir de manera significativa las emisiones de gases contaminantes para frenar el cambio climático. El objetivo que quedó marcado en los Acuerdos de París fue no superar los 1,5 grados de aumento de temperatura y, si no fuera posible, que ese incremento nunca fuera superior a los 2 grados para evitar consecuencias irreparables para el planeta.

Por eso, Naciones Unidas insiste en que todo el mundo debe conjurarse para avanzar hacia “la plena descarbonización”, lo que significa apostar de manera decidida no solo por las energías renovables sino por un modelo económico que conceda tanta importancia al progreso económico como al respeto del medioambiente. Y una advertencia del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático: no vamos bien, y si todos los países no se comprometen a realizar acciones ambiciosas, los efectos del cambio climático serán catastróficos.

Aunque países y grandes empresas son los que tienen la capacidad –y el deber– de poner en marcha esos cambios significativos, cada uno de nosotros tenemos también nuestra parte de responsabilidad. Porque como recordó el poeta Eduardo Galeano, “mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo”. Y de eso se trata, de cambiar el mundo para hacerlo más sostenible y habitable; transformando nuestros hábitos, pero también animando a gobiernos y compañías para que se pongan manos a la obra.

Y a pesar de que parece una tarea descomunal, hay muchas medidas que podemos poner en práctica en nuestro día a día para ser parte de la solución. Estos son cinco ejemplos: