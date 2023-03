¿Por qué en Japón no se deja propina?

¿Sabías que en Japón no se acostumbra a dejar propina? Si lo haces en un restaurante, corres el riesgo de que el camarero salga corriendo detrás de ti, pensando que has olvidado el cambio. E, incluso, sacar dinero de la cartera y dárselo directamente al personal pude ser considerado una falta de respeto. No es educado.

Puede parecer extraño, porque en lo que respecta a la atención y la cortesía, los japoneses son uno de los mejores países del mundo. Donde quiera que vayas recibirás, sin duda, un servicio excepcional. Sus ciudadanos se rigen por los estándares de calidad más altos cuando se trata de prestar un servicio. Pero lo hacen movidos por su disposición hacia el trabajo, porque aman la calidad y buscan agradar, sin esperar nada a cambio. Mucho menos, un pago extra. Solo están haciendo su trabajo de forma correcta para que el consumidor quede satisfecho, y un cordial y simple arigatou (gracias) es suficiente.