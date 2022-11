Mottainai: Esta es la razón por la que los japoneses no dejan ni un grano de arroz en su cuenco

Aprovechar para alcanzar las metas

Los japoneses creen firmemente que el uso eficiente de los bienes tangibles e intangibles es fundamental para alcanzar los objetivos. Por eso, es vital valorar lo que se tiene, cuidar las posesiones, hacer un uso racional y no desperdiciar nada. Al grito de ¡Mottainai! (¡qué desperdicio!), se puede escuchar a alguien lamentarse por una comida que se ha tirado, algo que se había hecho con un fin y no se ha utilizado, o un espacio que no se ha llenado con eficiencia. También ante la pérdida de tiempo o el desperdicio de talento, energía y recursos a nivel personal o dentro de la empresa y la industria.

Las organizaciones niponas están diseñadas para racionalizar su capacidad, optimizar las operaciones y obtener mejores resultados. Por algo figuran entre las más competitivas del mundo. Nissan es buen ejemplo de ello. En el ADN del fabricante de automóviles japonés está aprovechar los avances tecnológicos e innovar constantemente para alcanzar todo su potencial, responder a las transformaciones sin precedentes en la movilidad y mejorar la vida de las personas. En esta hoja de ruta no hay espacio para el desperdicio, para el Mottainai. Con el paso de los años y sirviéndose de su know-how y de todos los recursos a su alcance, la empresa ha conseguido posicionarse y desarrollar alternativas disruptivas, como la tecnología e-POWER.

Esta tecnología, exclusiva de la marca japonesa, combina un motor eléctrico para mover las ruedas y un motor de gasolina para cargar la batería. Funciona de forma semejante a un coche eléctrico, reduciendo emisiones y gastos de funcionamiento. Pero, como no tienes que enchufar tu vehículo, tus hábitos de conducción no cambian.