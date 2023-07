Mensaje para todo el que juegue al fútbol: así es el proyecto de la RFEF para cambiar el concepto de futbolista en España

“En muchos países del entorno de Europa no se concibe que una persona juegue al fútbol y no esté registrada. Como país, en España tenemos esa debilidad y no podemos demostrar que somos los primeros o los segundos en número de practicantes europeos”, comenta Eduardo Jiménez, quien adelanta que se va a realizar “una promoción a través de las Federaciones territoriales, junto a sus técnicos de la RFEF, para informar y explicar los beneficios de inscribirse a Somos +. En muchas situaciones serán acuerdos muy concretos porque tienen sus propios programas o contratos -por ejemplo, con los seguros-, pero con todos se buscará un nexo de unión para colaborar y sumar, nunca restar. Ya sea en material con acceso a nuestras marcas deportivas, en servicios de márketing...”.