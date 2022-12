España es uno de los países con más litoral del mundo con casi 8.000 kilómetros de costa. En ellos, la playa es la protagonista siendo uno de los grandes atractivos del país. Como en casi cualquier rincón de la piel ibérica, el fútbol también está presente sobre la arena dorada, blanca o negra volcánica, según el caso. Y con estos mimbres solo era cuestión de tiempo (e inversión) que la cultura del fútbol playa comenzara a crecer en nuestro territorio hasta convertirse, en la actualidad, en uno de los referentes mundiales atesorando en él a las mayores figuras mundiales.

Andrea Mirón (finalista a Best Player en 2021 y 2022), Carol González (Mejor Jugadora del Mundo en 2019) o Lorena Asensio junto a Salvador Ardil ‘Chiky’, Francisco Jesús Donaire (Best Goalkeeper en 2014 y finalista en 2022), Antonio Mayor, Eduard Suarez o Miguel Ángel Santiso ya no buscan ir a Italia, Portugal, Israel, Alemania o Polonia, ahora nuestros mejores futbolistas dan prioridad al campeonato nacional. Y las figuras internacionales -masculinas y femeninas- ahora juegan aquí. Desde las mejores futbolistas brasileñas -Adriele Rocha (Mejor Jugadora del Mundo 2022 y finalista en 2018, 2019 y 2021) o Bárbara Colodetti (finalista Best Player en 2022)- e inglesas -Molly Clark (Best Player en 2021), Katie James y Hannah Short- a varios jugadores de la selección suiza -actual campeona de Europa-, brasileños como Catarino o japoneses como Takaaki Oba. Todos eligen la arena de playa española para desarrollar su fútbol.