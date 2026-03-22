Veolia: innovación que impulsa la resiliencia hídrica en las Islas Baleares

Contenido ofrecido por:



Naciones Unidas promueve, cada 22 de marzo, el Día Mundial del Agua para sensibilizar sobre la importancia vital de este recurso natural. La campaña de este año, Agua y género, pone de manifiesto cómo la falta de acceso al agua potable y al saneamiento afecta especialmente a mujeres y niñas, y limita sus oportunidades educativas, económicas y de desarrollo. Bajo el lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, se ensalza el liderazgo femenino en la gestión del recurso hídrico para asegurar un modelo más equitativo y sostenible.

Durante el siglo xix, las Islas Baleares mantenían un sistema tradicional de abastecimiento. El suministro doméstico dependía de las mujeres, quienes asumían la tarea de abastecer de agua a sus familias. Esta labor fundamental implicaba desplazarse y regresar cargando cántaros y cubos de agua. Las mujeres gestionaban este recurso escaso en una economía doméstica donde cada gota contaba.

La primera mitad del siglo xx trajo la consolidación de las redes urbanas. La llegada del agua corriente a los hogares, aunque gradual y desigual, supuso una revolución. Permitió que las mujeres pudieran dedicar su tiempo a la formación, al trabajo remunerado y al cuidado en mejores condiciones. Paralelamente, el desarrollo de infraestructuras hídricas se convirtió en pilar fundamental de progreso.

El modelo de gestión en las Islas Baleares ha evolucionado hasta consolidarse como uno de los más avanzados en territorios con escasez de agua. Este archipiélago se ha posicionado como pionero en España en la implementación de tecnologías de desalinización, apoyándose en infraestructuras clave como la instalación desaladora de agua de mar (IDAM) de Bahía de Palma y de Andratx, gestionadas por Veolia. No obstante, el cambio climático representa un nuevo desafío que requiere avanzar hacia la economía circular mediante la reutilización del agua, la valorización de recursos y el fomento de energías renovables.

Veolia acelera la innovación para un acceso equitativo y sostenible al agua. Su enfoque combina excelencia operativa, conocimiento experto y tecnológico, innovación abierta basada en alianzas público-privadas y la colaboración con instituciones, centros tecnológicos, universidades y start-ups. La digitalización, la economía circular y la descarbonización son palancas para proteger la salud pública y optimizar el ciclo integral del agua, especialmente donde la vulnerabilidad climática y social es mayor.

Una de las claves es Hubgrade, el ecosistema de servicios digitales de Veolia, que integra gemelos digitales para simular escenarios, IA generativa para gestionar grandes volúmenes de datos, sensorización masiva y analítica avanzada capaz de procesar diariamente más de 60 millones de datos de telelectura. A esto se suma el impulso de los PERTE de digitalización del agua, donde Veolia lidera el sector privado en España con 17 proyectos de los que se benefician más de 6,2 millones de personas en 209 municipios.

El PERTE de digitalización del agua en Mallorca

El proyecto e-AIGO, impulsado por Veolia, optimiza la gestión del ciclo del agua en Calvià y el Pla de Mallorca mediante 14 actuaciones y una plataforma digital integrada. Con un presupuesto de 11,8 millones de euros financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con fondos europeos NextGeneration, e-AIGO centraliza datos en tiempo real, activa alertas tempranas ante eventos climáticos extremos y desarrolla gemelos digitales.

El proyecto ha digitalizado 7 pozos en Calvià y 14 en el Pla, instalado telecontrol en 61 sectores del Pla para actuar ante fugas, y desplegado más de 19.000 contadores inteligentes, cubriendo el 100 % de la red en los 12 municipios donde opera el proyecto, priorizando la detección de fugas en hogares vulnerables. Todo ello permitirá avanzar en el despliegue de servicios digitales Hubgrade y dotar a Calvià y el Pla de Mallorca de un servicio del ciclo del agua inteligente y preparado para los retos del cambio climático. Con e-AIGO se evitará la pérdida de más de 255 000 m³ (equivalente al consumo anual de más de 5000 personas). Se reducirá el consumo energético del servicio en 1,31 millones de kWh anuales (un ahorro del 12,7 %) y generará más de 718 kWh anuales, equivalente al consumo energético anual de más de 200 hogares, con 14 instalaciones de placas solares.

Innovación en el nexo agua-turismo regenerativo

Otro ejemplo es la estrategia de Veolia, GreenUp, un compromiso para acelerar la transformación ecológica en los territorios donde opera. Las Islas Baleares se enfrentan a sequías, riesgo de inundaciones y problemas de calidad de los recursos hídricos subterráneos y costeros: más del 70 % del agua proviene de fuentes subterráneas y más del 50 % presentan mal estado cuantitativo o cualitativo. En un territorio caracterizado por la actividad turística, la innovación implica anticipación climática, circularidad y eficiencia, así como corresponsabilidad y transparencia.

Veolia refuerza la apuesta por la innovación en las Islas Baleares con WATOURISM, proyecto que aborda el nexo agua-turismo en Calvià con la digitalización avanzada, la IA y la sostenibilidad en el centro. Veolia, junto a Cetaqua y la colaboración de las universidades de Girona (UdG), Valladolid (UVa) e Illes Balears (UIB), impulsa este proyecto, financiado por la Agencia Estatal de Innovación y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con fondos PRTR y un presupuesto de 764 000 euros. WATOURISM pretende mejorar la gestión del agua en zonas turísticas combinando datos de telelectura e IA para optimizar consumos y detectar fugas de forma temprana. Asimismo, medirá la huella hídrica del turismo, desarrollará modelos para simular y evaluar medidas de gestión de la demanda en hoteles y alojamientos turísticos y de eficiencia para la reducción de la huella hídrica del turismo. También impulsará la participación del sector privado en proyectos de regeneración, que tendrán su impacto hídrico certificado a través del mecanismo de compensación que propone el estándar Act4water.

Veolia eleva la calidad de los servicios de agua, fortalece la competitividad económica con el impulso de un turismo regenerativo y genera beneficios para residentes, visitantes y municipios. Así, las Islas Baleares se convierten en laboratorio de soluciones escalables que conectan innovación, resiliencia y acceso equitativo al agua.