Precisamente pensando en lo importante que es dar en estas fechas, desde Aldeas Infantiles SOS quieren devolver la ilusión a 11.000 niños y niñas y que sean ellos mismos quienes puedan elegir el regalo que quieren, al igual que lo hicimos la mayoría durante nuestra infancia. Les dará un motivo para despertarse con una sonrisa, para que la alegría les inunde y les llene de esperanza. Es el mejor regalo del mundo y Aldeas te necesita para conseguirlo.

Te proponemos un juego:

Se trata de un test de personalidad para que nos digas cuáles eran tus ilusiones durante la navidad… y te diremos cómo eres.

Eras más de Airgam Boys o de Clicks de Playmobil?

¿Tente o Lego?

¿Canicas o peonzas?

¿Nancy o Lesly?

¿Jugar con videojuegos o con tus amigos?

Uno de cada tres niños y niñas en España no podrá celebrar la Navidad como desearía, no disfrutará de los platos típicos de estas fechas, no pondrá el árbol de Navidad ni tendrá junto a él ese regalo con el que tanto sueña a no ser que podamos solucionarlo. Está en tus manos. Porque los hogares con hijos están más expuestos a verse afectados por la pobreza, y muy especialmente cuando se trata de familias numerosas o monoparentales. Un riesgo que no solo condiciona el presente de estos niños y niñas, sino también su futuro. Y es que, si ya antes de la pandemia los índices de fracaso escolar y de abandono escolar temprano eran superiores en familias con rentas más bajas, las condiciones socioeconómicas de estas tienen ahora un impacto aún mayor en el aprendizaje de sus hijos e hijas.

Aldeas Infantiles SOS atiende a 11.000 niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo en España y se ha propuesto que todos y cada uno de ellos vivan esta Navidad con la ilusión y la alegría que se merecen. Quiere que esperen emocionados la llegada de los Reyes Magos o de Papá Noel y puedan disfrutar de ese regalo que tanto desean. Su empeño es que no tengan que preocuparse de que sus necesidades básicas y las de sus familias estén cubiertas y en que vivan provistos de toda la seguridad, la protección y el cariño posible.

Desde Aldeas nos recuerdan que la crisis generada por la pandemia ha golpeado con especial dureza a aquellos que ya partían de una situación de desventaja, como es el caso de los niños y las niñas más vulnerables. Ellos han visto cómo en sus hogares crecían las dificultades para cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene y salud, cómo les afectaba la pobreza energética y cómo la brecha digital restringía su derecho a la educación, distanciándoles de los compañeros que, al contrario que ellos, sí tenían acceso a dispositivos electrónicos y conexión a internet.