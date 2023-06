Ramón do Casar, el sueño que alumbró el mejor vino de España

Contenido ofrecido por:





En las proximidades de Ourense, a orillas del Miño, se encuentra Ramón do Casar, bodega que, entre otros reconocimientos, puede presumir de haber conseguido el premio al Mejor Vino de España en 2022, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pero para conocer el origen y las claves del éxito de esta bodega familiar hay que remontarse varias décadas atrás, hasta mediados del siglo pasado.

El sueño de un emigrante

Fue exactamente en 1955 cuando el gallego Ramón González se vio obligado a emigrar a las Américas en busca de un futuro mejor. Su destino fue Venezuela, país que, con el paso de los años, se convirtió en la segunda patria de toda la familia. En Trujillo, una localidad a 600 kilómetros al oeste de Caracas, Ramón abrió una panadería y con el dinero que iba ganando ahorró y decidió comprar varias tierras y viñedos en su Galicia natal, donde había trabajado siendo un chaval. Su ilusión era regresar y montar una bodega.

Ya en el nuevo siglo fueron sus tres hijos, Moncho, Etelvino y Javier González Sabucedo, los encargados de cumplir ese sueño que un día su padre imaginó. Imbuidos en el espíritu emprendedor de Ramón, agruparon todas aquellas viñas y adquirieron otras nuevas hasta conseguir un total de 25 hectáreas para centrarse en el mundo vitivinícola y reflotar un vino, el Ribeiro, símbolo indisoluble de las bellas tierras gallegas. Para ello, contaron con la confianza de Banco Santander que desde el principio creyó en el proyecto, como en el de tantos agricultores y ganaderos a los que apoya en su día a día.

Al principio, solo producían uvas para venderlas a bodegas cercanas de la D.O. Ribeiro, pero en 2013 abrió al fin las puertas la bodega Ramón do Casar. Tras años de trabajo concienzudo, siempre apoyado en el tesón de los tres hermanos y en la experiencia del enólogo Pablo Estévez, Ramón do Casar se ha convertido en una bodega de absoluta referencia en el mercado vitivinícola español, con capacidad de producir cinco variedades de vino y en torno a 220.000 botellas. Todas ellas, por cierto, con etiquetas que reproducen emotivas estampas sobre la emigración gallega tomadas por Alberto Martín.

El mejor vino de España

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destacó el Ramón do Casar Nobre 2020 como el Mejor Vino del país del pasado año dentro de sus Premios Alimentos de España. Además, este vino, creado precisamente en honor al patriarca de la familia, fallecido en 2015, ya había recibido otros reconocimientos en certámenes como el Challenge International du Vin, el Decanter, el Mundus Vini, el Premio especial Vinofed o el VinEspaña. Un éxito, que servirá de impulso para la futura ampliación de la bodega y para una expansión internacional que intentará llegar al país que acogió a Ramón y su familia: Venezuela.

Como amantes de una tierra que los vio crecer, la sostenibilidad está muy presente en el día a día de Ramón do Casar. La bodega tiene implantados procesos de economía circular, a pesar de que los residuos derivados de la elaboración de su vino son mínimos. Así, una vez recogidos, tratan los raspones para introducirlos en los viñedos como abono; mientras, la pepita y la piel de la uva son vendidas a una destilería para la elaboración de orujos de Galicia.

Para llegar hasta aquí, continuar creciendo y seguir dando a conocer el Ribeiro por el mundo, la bodega ha contado siempre con el apoyo del Banco Santander. La entidad creyó desde el primer momento en este proyecto convirtiéndose en un aliado indispensable y continuará acompañando a los hermanos González Sabucedo en su proyecto de futuro.

Banco Santander, apoyando al sector agroalimentario

Ramón do Casar forma parte de los más de 425.000 clientes del sector agro a los que Banco Santander apoya en su día a día en España. Un apoyo que forma parte del trabajo que la entidad financiera lleva años realizando para que este sector vaya de la mano de los cambios que toda sociedad experimenta. Así, el banco aportó en 2022 más de 4.200 millones de euros de financiación en 2022, lo que representa un incremento del 11% con respecto al año anterior.

La contratación de los Anticipos Cosecha, el Préstamo I+D+I Agro o los préstamos a largo plazo para la transformación de fincas a cultivos más rentables, con foco en la digitalización y la sostenibilidad, son algunos de los productos más demandados. Además, recientemente la entidad ha anunciado la puesta en marcha del Préstamo Sequía que tiene como fin paliar la compleja situación de sequía que vive el campo español, así como poder hacer frente a otras adversidades climáticas, como las originadas por las inundaciones. Ya se ha preconcedido este préstamo a más de 100.000 clientes que podrán contar con asesoramiento personalizado por parte de los especialistas agro del Santander para que puedan conocer todos los detalles y líneas disponibles y poder impulsar así su negocio.

