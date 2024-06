Prensa Ibérica y Banco Sabadell entregan los premios a las empresas más destacadas del año

Texto: Celia López

Las compañías El Corte Inglés, Ilunion, Aena, GMV, HM Hospitales y García Carrión; junto con las start-ups Trucksters y Ecoballution, han sido los grupos premiados en la gala

Sergi Guillot (Prensa Ibérica); Ferran Boiza, (El Periódico de España); Eduardo Currás (Banco Sabadell); Cristóbal Paredes (Banco Sabadell); Luis Bardají (Trucksters); Ainhoa Moll (Prensa Ibérica); Paula Zapata (Naturgy); Amparo Brea (Aena); Carlos Ventura (Banco Sabadell); Antonio Huertas (Mapfre); Arantza Sarasola (Prensa Ibérica); Javier Moll (Prensa Ibérica); Charles de Bonnecorse (Ubico); Mónica Martínez Walter (GMV); Juan Abarca (HM Hospitales); Alejandro Oroño (Ilunion); Mar Perrote (Cepsa); María Martínez (Ecoballution); José Luis González-Besada (El Corte Inglés); José García-Carrión (García Carrión); Aitor Moll (Prensa Ibérica), y Miguel Garrido (CEIM) / Jose Luís Roca

Prensa Ibérica y Banco Sabadell han entregado este jueves los premios a las empresas más destacadas del año la gala Empresa del Año de Banco Sabadell, organizada por El Periódico de España y 'activos', el vertical de economía del grupo, con el patrocinio de la entidad financiera y la colaboración de Cepsa, Naturgy y Ubico. Seis compañías (El Corte Inglés, Ilunion, Aena, GMV, HM Hospitales y García Carrión), dos start-ups (Trucksters y Ecoballution) y el directivo Antonio Huertas, presidente de Mapfre, han recogido los galardones que reconocen la excelencia de cada una de ellas en diferentes facetas. El Corte Inglés se ha alzado con el galardón a Empresa del Año mientras que Antonio Huertas ha sido destacado como empresario del año. Directivos y representantes de los grupos premiamos han agradecido el galardón frente a una audiencia de unos 200 invitados en un ambiente distendido en el Four Seasons Hotel de la capital.

José Luis González-Besada, director de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, ha destacado que el premio Empresa del Año, recibido de manos del director general y director de Banca de Empresas y Red de Banco Sabadell, Carlos Ventura, y la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, ha querido destacar el trabajo de los más de 80.000 profesionales del grupo de distribución. "Ellos trabajan cada día en un sector muy exigente para mejorar y dar el mejor servicio", ha señalado. González-Besada, que ha recibido el premio de manos de Arantza Sararola (vicepresidenta de Prensa Ibérica) y Cristóbal Paredes (director general de Banca Corporativa Banco Sabadell) también ha destacado que el galardón llegar en una semana muy especial para la empresa, en la que se han presentado unos resultados en los que ha elevado sus ventas y reducido su deuda.

La capital despunta cada vez más por su actividad empresarial, un punto que ha querido recalcar Ferran Boiza, el director de El Periódico de España. "El año pasado se crearon hasta 25.000 nuevas empresas en Madrid, que ya es un gran polo de atracción de talento. Aunque nuestra vocación es nacional, desde El Periódico de España y 'activos' queremos destacar esta realidad y visualizar el esfuerzo que hace el tejido empresarial madrileño para mejorar el bienestar de la región y sus habitantes". Por su parte, Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, ha querido poner el acento en aunar la rentabilidad social y la económica. "Desde 'activos', el vertical de economía del grupo, tratamos de hacer cada día la mejor información financiera en web y en papel. Hemos abordado diferentes temáticas, desde la economía de los clubes de fútbol a la bolsa española", ha explicado Saballs.

Agradecimientos a amigos, empleados y familiares

Luis Barjadí, el consejero delegado de Trucksters, que ha recibido el premio a la mejor start-up del año de la mano del director de Banca de Empresas del Banco Sabadell, Eduardo Currás, ha querido recordar a su familia cuando ha recogido el premio. "Cuando le dije a mi abuela con 24 años que dejaba mi trabajo en una multinacional para emprender, me preguntó si estaba loco. A ella le dedico este premio y a todo mi equipo", ha señalado Barjadí. La otra start-up destacada de la gala ha sido Ecoballution, una compañía que fabrica ropa deportiva a través de las redes para pescar que ya no pueden utilizarse más, y que ha sido premiada como mejor start-up de economía circular. "Estamos muy agradecidos y defendemos nuestro lema: Sport to save the word. Este premio está dedicado al equipo y a las trabajadoras portuguesas con las que trabajamos para recoger parte de las redes", ha asegurado María Martínez, directora de comunicación de Ecoballution, quien recogió el galardón de la directora de Seguridad, Medioambiente y Calidad de Cepsa, Mar Perrote.

En el apartado de Empresa Inclusiva, Ilunion se ha alzado con el galardón. Sergi Guillot, consejero delegado de Prensa Ibérica, ha entregado el galardón a Alejandro Oñoro, el presidente de Ilunion. "Este premio es para el equipo que hace posible nuestro trabajo cada día", ha explicado Oñoro.

Maurici Lucena, presidente de Aena, ha intervenido desde Barcelona a través de una videollamada para agradecer el premio que le ha sido otorgado a Aena en la categoría de Empresa Sostenible. "Estamos muy contento de recibir este premio. El transporte aéreo se enfrenta a grandes desafíos para minimizar el impacto de su actividad. Nosotros estamos comprometidos con ello y por ello hemos adelantado nuestros objetivos para alcanzar las cero emisiones netas y también hemos reducido un 70% las emisiones de carbono en nuestros aeropuertos", ha señalado Lucena. La directora de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales en Naturgy, Paula Zapata, entregó la estatuilla a la directora de Innovación, Sostenibilidad y Experiencia Cliente de Aena, Amparo Brea.

En el apartado de Empresa Innovadora, ha sido GMV el grupo que se ha destacado como el mejor del año. Mónica Martínez, presidenta del grupo, ha agradecido el galardón, una forma de destacar la importancia de su actividad. "No somos muy conocidos y este premio nos dará visibilidad", ha explicado Martínez. El encargado de entregar este galardón fue el director general de Clientes de Ubico Corporate Mobility, Charles de Bonnecorse.

El galardón a la Empresa Familiar ha recaído en esta edición en HM Hospitales. Ainhoa Moll ha sido la encargada de entregar el premio a Juan Abarca, presidente del grupo. "Esta empresa fue fundada por mis padres hace 25 años y ahora la dirigimos mi hermano y yo. Estos reconocimientos son muy bienvenidos. Lo dedicamos a todos nuestros pacientes y trabajadores", ha afirmado Abarca.

El presidente de García-Carrión, José García-Carrión, ha recogido el premio otorgado a la compañía en la categoría Empresa Internacional y que ha entregado Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica. El grupo ha destacado por el esfuerzo que ha puesto en ampliar sus exportaciones. El propio García-Carrión ha explicado que Checoslovaquia fue la nación a la que enviaron sus primeras exportaciones. "En aquel momento un gran apoyo fue el Banco Sabadell, los únicos que nos ayudaron", ha asegurado el directivo.

El colofón a la velada lo ha puesto Miguel Garrido, vicepresidente CEOE y presidente de CEIM, que ha querido hacer hincapié en el valor de las empresas. "Especialmente en estos tiempos de ataque a los empresarios es importante señalar la importancia que juega el tejido productivo de un país. Las compañías premiadas hoy con un ejemplo de búsqueda de la excelencia", ha explicado. Garrido también ha destacado la experiencia de Antonio Huertas como directivo y ha destacado que el constante apoyo de Banco Sabadell a las empresas para ayudarlas a crecer.