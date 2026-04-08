Cómo seguir obteniendo hasta 40 céntimos por litro de descuento hasta el 3 de mayo

Los conductores que usen la app Waylet para pagar su repostaje obtendrán ahorros en saldo, cuyo importe dependerá de las energías que tengan contratadas con Repsol.



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Cualquier ahorro cuenta en un escenario de precios al alza por el conflicto en Oriente Medio. Hasta el próximo 3 de mayo incluido, los conductores españoles podrán seguir beneficiándose de los descuentos en combustibles de Repsol, que comenzaron a aplicarse antes de Semana Santa, y acumular saldo cada vez que reposten en alguna de sus más de 3.300 estaciones de servicio.

Ahorros que llegan cuando más se necesitan

Para beneficiarse de estos descuentos, solo hay que tener instalada en el móvil la aplicación Waylet, la app gratuita de Repsol, que está diseñada para facilitar el día a día de sus 10 millones de usuarios, y permite pagar en sus estaciones y gestionar múltiples servicios desde un único entorno. Al utilizarla para abonar su repostaje, un conductor verá duplicado el ahorro que obtiene por ser cliente de la compañía, cuyo importe dependerá del número de energías que tenga contratadas.

Solo por ser usuario de Waylet, en lugar de los 5 céntimos habituales, recibirá 10 céntimos por litro en saldo. Si, además, tiene contratada la luz con Repsol, su ahorro se duplicará de 10 a 20 céntimos por litro. Y quienes cuenten con otros servicios y energías de la compañía pueden alcanzar un ahorro de hasta 40 céntimos por litro. Un beneficio práctico para miles de conductores que buscan ahorrar en su repostaje.

Los descuentos pueden ser superiores incluso si tienen contratados otros productos adicionales con la compañía. En concreto, aquellos que dispongan de la nueva tarjeta Waylet podrán obtener 45 céntimos por litro, una cifra que puede llegar hasta los 50 céntimos por litro si han contratado su seguro de hogar o coche a través de la página web de Repsol.

Un único proveedor, múltiples ventajas

Todos estos descuentos son posibles gracias a la propuesta de Repsol que permite unificar en un solo proveedor los consumos energéticos del hogar y la movilidad: combustible, electricidad, calefacción, energía solar y movilidad eléctrica. Al formar parte de este ecosistema, los clientes tienen la comodidad de contar con una oferta multienergética única, y el beneficio de acumular saldo y multiplicar su capacidad de ahorro de manera sencilla a través de Waylet.

Apoyo al transporte profesional: un sector esencial

La extensión de los descuentos también beneficia a dos de los colectivos más expuestos al encarecimiento del combustible en las últimas semanas: autónomos y transportistas. A través de Solred, la tarjeta profesional de Repsol, que cuenta con más de 250.000 clientes y 2 millones de tarjetas activas, estos profesionales podrán seguir disfrutando de un descuento adicional de 5 céntimos por litro, acumulable a sus bonificaciones habituales. Un impulso para quienes mantienen en marcha la actividad económica del país.

En un momento de presión sobre el precio del combustible, los descuentos se han convertido en un factor clave para muchos conductores. No es la primera vez que ocurre: ya pasó durante la guerra de Ucrania y vuelve a suceder ahora por el conflicto en Oriente Medio. En ambas ocasiones, Repsol demostró su compromiso con la sociedad española, activando descuentos que permiten a los conductores ahorrar cada vez que repostan en sus estaciones de servicio.

¿Por qué usar Waylet?

Waylet se ha convertido en una de las aplicaciones más destacadas del mercado de pagos digitales, al permitir pagar de forma rápida y segura en las más de 3.300 estaciones de servicio de Repsol y gestionar múltiples servicios desde un único entorno. Una de sus principales ventajas es que cada compra realizada genera saldo, cuyo importe depende de las energías que el cliente tenga contratadas con la compañía, y que luego se puede canjear en las siguientes compras y en las facturas de luz, gas y energía solar. A través de Waylet se puede repostar sin pasar por caja, gestionar la recarga de un vehículo eléctrico en instalaciones de Repsol y puntos interoperados, adquirir servicios de lavado y aspirado Repsol Klin, abonar tickets de estacionamiento regulado en 32 localidades y más de 46 parkings privados, y comprar en una amplia red de comercios físicos y online.