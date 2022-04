¿Tienes humedades en casa tras las lluvias pasadas?

Contenido ofrecido por:





Texto: Fernando Recio, Delegado de Baleares de Murprotec.

Humedades por capilaridad en paredes y muros

Es habitual que en época de lluvia la humedad por capilaridad se haga presente en paredes y muros de la casa.

El motivo es que, con las precipitaciones continuadas, la tierra se empapa de agua y todos los elementos de una vivienda que reposan sobre ella -si no están correctamente aislados- absorben toda esa agua hasta el punto que queda saturada en muros y paredes.

Este tipo de humedad se suele producir en viviendas de antigua construcción, pues en su mayoría no están aisladas del terreno y no tienen barreras de impermeabilidad, es decir, que esos muros o paredes reposan directamente sobre la tierra.

¿Cómo se manifiesta?

Los síntomas de la capilaridad son muy evidentes. Se puede manifestar en pinturas y yesos que se hinchan, revestimientos que se caen (sobre todo morteros y cementos), partes bajas de la pared con marcas de agua y salitre e, incluso, enmohecidas.

Consecuencias de la humedad por capilaridad

Los síntomas más comunes de la capilaridad son básicamente tres:

Estructurales: reducen de forma significativa la carga mecánica de ese muro o pared hasta en un 50%. Aislamiento térmico: las partes bajas de la pared siempre están mojadas y provoca que hasta un 30% del sistema de calefacción se pierda a través de ellas. Insalubridad: producen un exceso de humedad ambiental y ello hace que proliferen anidaciones de mohos y hongos; además - como se ha comprobado en estudios recientes que se han realizado por el coronavirus, virus y bacterias pueden permanecer hasta 23 veces más en ambientes húmedos.

¿Cómo solucionarlo?

Lo más importante es contactar con un profesional para poder verificar si es un problema de humedad por capilaridad y no otro. Murprotec ofrece visitas de diagnóstico gratuitas, en las cuales se realizan todas las pruebas necesarias para saber exactamente qué patología de humedad padece la vivienda. En esta visita, los técnicos explicarán cómo se puede solucionar y elaborarán un pre- supuesto sin compromiso. En caso de re- alizar la reparación de la humedad, Murprotec ofrece siempre una garantía escrita de 30 años.