Los que nadie vio venir: jugadores clave que deciden LALIGA FANTASY

Una temporada más, LALIGA FANTASY arranca con jugadores a bajo coste que serán las claves de equipos ganadores, pero ¿quiénes serán esas grandes sorpresas de la temporada 2025-2026?

Texto: Víctor García

En cada inicio de temporada, las conversaciones giran siempre alrededor de nombres famosos y recurrentes como Mbappé, Lamine Yamal, Nico Williams, Lewandowski, Vinícius Jr. o Julián Álvarez. Sin embargo, mientras la mayoría de los focos se reparten entre las grandes estrellas, hay otro grupo de futbolistas que, sin hacer ruido, terminan siendo claves para ganar en LALIGA FANTASY.

Los ejemplos de Joan García y Raíllo

Más allá de los nombres más sonados, la clave seguirá estando en detectar a esos jugadores de LALIGA FANTASY que acaban marcando la diferencia lejos de los focos.

Por ejemplo, la pasada campaña, Joan García rompió todos los pronósticos. El portero del RCD Espanyol de Barcelona, pasó de ser una opción secundaria a convertirse en uno de los mejores porteros. Su bajo coste y su rendimiento lo convirtieron en un gran fichaje.

Antonio Raíllo, del RCD Mallorca, en acción ante el Sevilla FC en un partido de la temporada pasada - Foto: LALIGA

Algo parecido ocurrió con Antonio Raíllo, central del RCD Mallorca, que sin grandes titulares se coló entre los defensas más rentables. Su regularidad lo llevó a ser una de las mejores inversiones calidad-precio de toda la temporada.

Ambos casos demuestran que, en un sistema donde cada punto cuenta, apostar por perfiles menos evidentes puede tener un retorno altísimo. Muchos managers que confiaron en ellos desde el inicio lograron ahorrar millones y reforzar otras zonas del campo. Esa es la esencia de la estrategia en LALIGA FANTASY: detectar valor antes de que se dispare.

Cuando las cifras hablan

La teoría está bien, pero si hay algo que convierte una intuición en certeza son los datos. Y la temporada pasada dejó ejemplos de fichajes low cost en LALIGA FANTASY que acabaron siendo oro puro.

Uno de los más explosivos fue Lukebakio, que empezó en el Sevilla FC con solo 5 millones y llegó a costar 117. Cerró el curso con 243 puntos en LALIGA FANTASY, justificando cada euro invertido.

También destacó Carlos Vicente, del Deportivo Alavés, que pasó de 15 a 50 millones y terminó con 225 puntos. Uno de esos jugadores que se disparan si se compran en el momento justo.

Carlos Vicente celebra una acción durante el Deportivo Alavés – CA Osasuna - Foto: LALIGA

Y ojo con Juan Cruz, del CD Leganés, que comenzó por debajo de los 3 millones y alcanzó los 56 en su pico. Sus 194 puntos lo consolidaron como una de las revelaciones del curso.

Y aunque no todos los nombres acaban con cifras tan llamativas, muchos otros ofrecieron un rendimiento altísimo en relación con su precio. En un juego tan dinámico como LALIGA FANTASY, estar atento al primer par de jornadas puede suponer adelantarse a la próxima gran subida de valor.

Historias como estas confirman lo que muchos ya intuyen: en LALIGA FANTASY no gana quien más gasta, sino quien mejor detecta talento oculto… y se adelanta al resto.

La ‘lotería’ de los que rompen quinielas

La nueva temporada de LALIGA EA SPORTS arranca el 15 de agosto, y la tentación será apostar por los grandes nombres. Pero los auténticos expertos saben que los títulos se construyen desde la sombra.

Hay perfiles que, sin hacer ruido, ofrecen minutos asegurados y un rendimiento fiable por poco precio. Es el caso de futbolistas como Raíllo, que ya ha demostrado ser una inversión segura. Este verano suenan nombres como Terrats (Espanyol), Maroan y Mikel Jaureguizar (Athletic Club), Riquelme (Real Betis), Oskarsson (Real Sociedad) o Tárrega (Valencia CF). Jugadores menos mediáticos que podrían ser las sorpresas de la temporada.

Cubarsí durante el partido ante el RC Celta en el Estadi Olímpic Lluís Companys - Foto: LALIGA

Una cuestión de intuición (y datos)

Estos nombres no son casualidad. Todo buen manager de LALIGA FANTASY sabe que el éxito no está en gastar más, sino en anticiparse con información.

El secreto está en leer los sistemas de juego, estudiar los calendarios, analizar estadísticas y anticiparse a las dinámicas de los equipos. En definitiva: anticiparse a los movimientos del juego sin dejarse llevar por el nombre o el equipo de cada jugador.

Ventajas Premium para managers con ambición

LALIGA FANTASY Premium, la modalidad opcional de pago que permite a las ligas privadas desbloquear funcionalidades avanzadas, arranca esta temporada 2025-2026 con nuevas herramientas diseñadas para llevar la estrategia de cada manager al siguiente nivel.

Entre las novedades destaca sobre todo el blindaje, una opción que permite marcar territorio y evitar que se clausule a un jugador valioso durante 24 o 48 horas.

Budimir celebra un gol ante su afición entre el CA Osasuna – RCD Espanyol de Barcelona - Foto: LALIGA

A ello se suman funcionalidades como las formaciones inéditas para personalizar la táctica, la opción de elegir un capitán con doble puntuación, un banquillo de seguridad, la inclusión de entrenadores en el sistema de puntos y nuevas formas de ganar dinero virtual. Incluso, si uno de tus jugadores entra en el 11 ideal de la jornada, recibirás una recompensa extra para reforzar tu plantilla.

Estas funciones están diseñadas para dar margen de maniobra a los usuarios más exigentes, que no solo buscan competir con sus amigos, sino exprimir cada detalle para subir puestos en la clasificación general.

Si sabes aprovechar todas las novedades Premium, combinar intuición con datos y moverte rápido en el mercado, estarás un paso por delante. Porque en LALIGA FANTASY, como en el fútbol de verdad, los títulos no los gana solo quien tiene más estrellas… sino quien sabe usarlas mejor.