La regata preliminar de la Copa América de Vilanova i la Geltrú acaba con victoria americana

Los americanos se han impuesto a los neozelandeses, defensores del título y organizadores de la cita en Barcelona del 2024, los franceses han hecho mejor papel del previsto y los británicos, últimos, han admitido que han fallado en las prioridades.

En el tercer día de competición (el jueves eran prácticas) se han celebrado tres mangas y los hasta 10 nudos de viento (18 km/h) alcanzados en algún momento han permitido gozar del espectáculo de los monocascos AC40. En la playa y desde el mar, había numerosos espectadores siguiendo las regatas.

Un ganador conocido

El American Magic New York Yatch, la escuadra con más títulos de esta histórica competición (29 de las 36 ediciones) ha quedado primero en dos de las tres mangas y segundo en la otra. El Emirates Team New Zealand ha vencido en una. Lo que no se ha podido hacer es la 'match race' final, el uno contra uno, entre los dos finalistas. Han llegado a salir, lo han intentado, pero en ese momento el viento ya había caído y no se ha podido volar con los 'foils'.

El patrón del American, Terry Hutchison, estaba satisfecho con el resultado de la preliminar. Habían ido a Vilanova a presentar su firme candidatura al triunfo: en Barcelona, quieren recuperar la jarra de las cien guineas para su país. Los kiwis no se lo pondrán fácil porque conocen el AC40 mejor que nadie, han puesto las normas de la competición y también tienen un equipo competitivo.

Valoración negativa

Más allá del ganador y finalista, en Ineos Britannia había caras largas. Han quedado últimos de los seis equipos. Uno de los entrenadores, Xabi Fernández, encajaba que habían estado más pendientes de trabajar en el prototipo del AC75, el barco que se usará el año próximo en la capital catalana, que de afinar el trabajo de grupo.

En el otro extremo, los franceses, con solo 12 días entrenando con el AC40 de Vilanova, han dado la sorpresa, escalando hasta el tercer lugar. "Ha sido un regalo para nosotros", comentaba un pletórico Kevin Pepponet (Orient Express Racing Team), uno de los dos cañas de los galos.

Ahora, Jeddah

Italianos y suizos han quedado a medias. Han protagonizado buenos momentos en las carreras, pero Alinghi Red Bull Racing no ha podido participar en la tercera manga por un fallo hidráulico que no han podido subsanar, ha lamentado el codirector técnico del equipo, Silvio Arrivabene.

La preregata de estos días ha servido para medir las fuerzas de los seis equipos. Ahora, la siguiente cita es a finales de noviembre en Jeddah (Arabia Saudí), donde nuevamente se usará el mismo monocascopero donde, seguro, las tripulaciones estarán más lubricadas y, si el viento lo permite, volverá el espectáculo de la Fórmula 1 del mar.