Grant Dalton avisa de que sancionarán al equipo americano de la Copa América de vela si no acude a la regata de Jeddah

Dalton ha recordado que los americanos han aducido razones de seguridad para no ir a la segunda preregata de la Copa América. "Estamos hablando con dos empresas de seguridad para que nos asesoren, queremos que vengan", ha preoseguido durante un desayuno de Europa Press en Madrid.

Valencia no se descarta

Dalton ha aprovechado nuevamente para loar a Barcelona, aunque al ser preguntado por la posibilidad de que la siguiente edición (siempre y cuando revaliden el título) regrese a Valencia no lo ha descartado. Uno de los problemas con los que puede topar la candidatura barcelonesa si repite en 2027 es que no quepan más equipos en el Port Vell, porque ahora ya están muy encajados.

"Barcelona es perfecta por tres razones; la economía azul, la sostenibilidad y un compromiso para con la diversidad", apuntó. "Barcelona es una ciudad fácil de querer, a los equipos les gusta, las condiciones son muy buenas para navegar, y su gente es estupenda", resumió. Dalton también ha valorado los resultados de Vilanova y ha asegurado que los seis equipos han quedado muy satisfechos de los cuatro días de la preliminar. "Hicimos la regata en Vilanova sin tiempo ni presupuesto, pensamos que era una buena idea. Igual no conseguimos desplegar todo el show, pero hemos aprendido mucho para Barcelona 2024, tuvo éxito para nosotros", aseguró.

"No es de ricos"

El director ejecutivo de Emirates, que ha lamentado también que no haya un equipo español en la competición masculina, ha mostrado su voluntad de democratizar la vela: "No es un deporte para ricos, uno de los éxitos para la vela en Nueva Zelanda es que se ha convertido en el deporte para el pueblo", ha subrayado.

Dalton también ha aprovechado la conferencia en Madrid para revelar que la tercera preliminar, la que se hará ya en Barcelona en agosto del 2024, se hará con la modalidad de Match Race (uno contra uno) y no de flota (todos contra todos), entre otras cosas porque con el AC75 se hace difícil ese formato.