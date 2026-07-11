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Diario de Mallorca

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Trump infantino doctor maligno y mini-yo, 11/07/2026

Trump infantino doctor maligno y mini-yo, 11/07/2026 Ilustración: Pablo García. Guion: Rogelio Román

La tira y afloja, 11 de julio de 2026

Ilustración: Pablo García. Guion: Rogelio Román

11·07·26 | 06:30

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