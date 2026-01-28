Diario de Mallorca

Diario de Mallorca

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Síguenos en redes sociales:

La tira y afloja, 28/01/26

La tira y afloja, 28/01/26 Ilustración: Pablo García / Guion: Rogelio Román

La tira y afloja, 28 de enero de 2026

Ilustración: Pablo García / Guion: Rogelio Román

28·01·26 | 06:35

Más tiras de humor

Las tiras del día
Humor

Las tiras del día

El mejor humor de mano de los dibujantes de Diario de Mallorca

Compartir el artículo

stats