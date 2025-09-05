Síguenos en redes sociales:

Diario de Mallorca

Diario de Mallorca

La Viñeta

La Viñeta Ilustración: Mortimer | Guión: Rogelio Román

La viñeta, 5 de septiembre de 2025

Ilustración: Mortimer | Guión: Rogelio Román

05·09·25 | 06:30

Más tiras de humor

Compartir el artículo

stats