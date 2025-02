S’Obrador, un servei fonamental per als pagesos ecològics de Mallorca (I)

Pedro Osuna és un pagès ecològic d’Artà, conegut comercialment com Ses Terres. Gestiona devers 25 hectàrees de terra, que dedica a cultivar principalment verdura i hortalissa. A més, té ramaderia extensiva d’ovelles, fa una mica al cultiu de cereal i elabora oli d’oliva verge extra.

Osuna explica que davant la falta de personal, els pagesos s’ajuden entre ells, o bé, subcontracten feina juntament amb altres companys de professió. També apunta que, en el seu cas, l’ajuden un grup de voluntaris de l’entitat internacional World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF), els quals donen una mà de forma altruista als pagesos encarregats de finques ecològiques a canvi d’allotjament i de compartició de coneixements.

El producte d’Osuna és bo i el ven a la Cooperativa de Pagesos Ecològics de Mallorca i a la Cooperativa d’Artà. Allò que també ens interessa és que d’aquest producte fresc, en fa de preparat, com l’hummus de remolatxa. Cultiva aquesta hortalissa de 2019 ençà i sembra 1.500 plantes de remolatxa gairebé cada mes, la qual cosa suposa que dedica 5.000 metres quadrats a l’any a aquest cultiu.

La idea de fer hummus va sortir arran de la creació de S’Obrador, un espai situat a Binissalem, concebut per l’Associació de Producció Ecològica de Mallorca (APAEMA) i Fruits Secs, on la creativitat i la qualitat flueixen perquè noves propostes neixin a partir de verdures, fruites i hortalisses fresques. «Volíem donar un valor afegit al producte i, alhora, aprofitar els excedents que tenim», apunta Osuna.

Per elaborar aquest hummus de remolatxa, s’acompanya de ciurons que provenen de pagesos de Mallorca, com ara d’Antoni Sureda de Son Vell (Son Macià) o de Toni Feliu de Sa Casa Pagesa (Palma). El procediment per elaborar-lo és senzill: a S’Obrador couen la remolatxa, d’una banda, i, de l’altra, els ciurons. Després, tot es passa per una capoladora i s’hi afegeixen les espècies (comí, all i sal) i l’oli, s’envasa i s’esterilitza perquè es conservi bé durant més temps, sense additius.