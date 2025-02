Las recetas de cocina de Antoni Tugores | Arròs de marjal

L’arròs de marjal és l’arròs pagès per excel·lència d’aquesta contrada, un plat potent –amb primer i segon– capaç de satisfer la gana i aportar força per a les dures tasques del camp. El diccionari Alcover-Moll defineix sa Marjal com «el nom de les terres grosses de sa Pobla, prop de sa Bufera». Possiblement aquesta àrea agrícola singular s’ha d’ampliar al municipi de Muro i a totes les terres del voltant de s’Albufera. Segons l’Enciclopèdia.cat aquests terrenys eren de la Corona fins que després de llargs litigis, el 1822, per un decret de les Corts, varen ser distribuïts entre veïns no propietaris. n

Ingredients:

Un tros de camallot

Un de xulla de la ventresca o sobrassada

Arròs bombeta

PatatesVerdura i llegum tendre del temps (mongeta pintada, fesols...)

Porro

Tomàtiga de ramellet

Pebre bord

Oli i sal

Preparació:

Posarem l’aigua necessària al foc (si és possible dins una olla de test i al foc de llenya).

Quan bulli, hi anirem afegint la tomàtiga de ramellet en abundància, un o dos porros, el llegum tendre esflorat, xulla de la ventresca i el camallot.

Quan comenci a ser cuit hi afegirem les patates senceres (sovint les triaven petites perquè eren més bones de coure).

Hi afegirem un roll d’oli, pebre bord al gust i sal. Hi ha qui hi afegeix un poc de sobrassada en lloc del pebre bord.

Quan la xulla, el camallot, les patates i el llegum són cuits, traurem les patates, el camallot i la xulla i ho deixarem apart.

Afegirem l’arròs a l’olla, si és possible de la varietat bombeta, i el courem poc més de quinze minuts. Abans del darrer bull rectificarem de sal i espècies, si fos necessari. L’arròs no ha de sortir excessivament clar, ni tampoc massa espès.

El primer plat, afirma Margalida Socias Mir (sa Pobla, 1965) és l’arròs i el segon són les patates bullides i trempades, amb un poc de sal i amb el tros de camallot, xulla o sobrassada. I si no hi havia cap tipus de carn, servien de segon plat les patates soles, trempades amb oli, sal i pebre vermell. Recomana fer aquest plat al camp i amb una olla de test amb «hores de rodatge».

Consell:

Aquest arròs de marjal té millor gust si es fa al camp i, sobretot, si es fa a foc de llenya, amb una olla ja amb hores de rodatge. Aquest plat que és típic de la pagesia, es feia amb els ingredients que es tenien.

Glosa:

«Sa marjal és molt alegre,

Que ja no ho pot ésser més,

Tots amb un gran interès,

Un cava i l’altre rega;

Un altre que també sega;

L’altre solca de través;

Pena passen els poblers,

No cregueu que siga vega».

Planes 68 i 69 del llibre «de Sa Pobla... patates» (volum 2) Margalida Socias Mir